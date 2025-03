Il crollo è avvenuto intorno alle ore 17.00 sulla via Aurelia. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Intorno alle ore 17.00 di oggi, 12 marzo 2025, un’albero è caduto su un’auto sull’Aurelia, Roma. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Roma, tragedia sfiorata: un’albero cade su un’auto

Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Roma, sull’Aurelia, quando un albero è improvvisamente caduto sulla carreggiata colpendo un’auto in transito. Il fatto è accaduto esattamente all’altezza del civico 860, in direzione Grande Raccordo Anulare, all’altezza dell’Aurelia Hospital. L’albero ha bloccato entrambe le corsie e il traffico è andato in tilt. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco al fine di rimuovere il grosso fusto.

Roma, albero precipita su un’auto: le conseguenze

Dopo il crollo dell’albero sull’Aurelia il traffico è andato in tilt, con la circolazione paralizzata. Pesanti sono stati i danni all’auto colpita dal grosso fusto ma, fortunatamente, le persone a bordo, seppur in stato di choc, non avrebbero riportato ferite gravi. Secondo le prime informazioni ci sarebbe anche un’altra vettura danneggiata a seguito della caduta dell’albero sulla strada. Nell’area vi sono ancora pattuglie della Polizia locale al fine di agevolare la viabilità.