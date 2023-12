Una vera e propria aggressione è avvenuta questa notte in piazza Carlo III a Napoli. Due ragazzi di 21 anni si trovavano in macchina quando sono stati raggiunti da alcuni proiettili sparati nella loro direzione. Entrambi sono rimasti feriti, uno di loro, una ragazza, sarebbe in gravi condizioni.

Agguato a Napoli: ferito un attore

A raccontare la dinamica dell’agguato è stata ‘Fanpage.it’ che riporta i dettagli dell’aggressione di questa notte. Erano da poco passate le ore 2:30 quando due persone in scooter si sarebbero avvicinate all’automobile su cui viaggiavano i 21enne prima di sparare nell’abitacolo. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi e sono andati a segno. Sull’auto erano presenti una giovane ragazza e l’attore Ciro Vecchione, noto per essere stato presente ne ‘La paranza dei bambini‘.

Agguato a Napoli: le indagini

Se il 21enne è stato colpito al bacino, ma non ha riportato gravi danni, peggio è andata alla ragazza che invece ha subito pesanti ferite. La giovane, in prognosi riservata, è stata stabilizzata al pronto soccorso e poi ricoverata in ospedale. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri e degli agenti di polizia: l’obiettivo è individuare gli aggressori e capire i motivi che si celano dietro all’agguato.