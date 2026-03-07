Napoli, Conte elogia la mentalità della squadra e i rientri chiave

Antonio Conte ha sfruttato la vittoria sul Torino per sottolineare che la squadra ha mantenuto la propria identità anche in assenza di elementi chiave. Al termine della partita il tecnico ha indicato la mentalità collettiva come fattore decisivo. Ha inoltre evidenziato la prova di singoli protagonisti e il ritorno in campo di giocatori assenti da tempo.

Conte ha affrontato anche la gestione della rosa, citando i rientri di Anguissa e De Bruyne e le prospettive di recupero di McTominay. Ha richiamato l’attenzione sull’adattamento dei nuovi acquisti e sulla necessità di una rotazione estesa. La frequenza dei cambi di formazione durante la stagione riflette le difficoltà incontrate e l’esigenza di flessibilità tattica; si attende ora l’evoluzione della situazione nelle prossime gare.

La partita e le parole di Conte

Conte ha sottolineato che, nonostante l’assenza di Lobotka, la squadra ha mantenuto il proprio modo di lavorare e di interpretare le gare. Ha indicato questo atteggiamento come un fattore che «ha funzionato tutto l’anno».

Il tecnico ha evidenziato la qualità della prestazione collettiva in una partita apparentemente dominata, poi complicata negli ultimi minuti. Ha definito la prova di Gilmour «davvero magistrale» e ha rimarcato il contributo decisivo dei giocatori subentrati. Ha infine richiamato la necessità di conferme concrete nelle prossime uscite stagionali.

I rientri e la gestione degli infortuni

Il tecnico ha registrato i rientri di Anguissa e De Bruyne, assenti rispettivamente dal 9 novembre e dal 25 ottobre. La presenza dei due giocatori è apparsa fluida durante la seduta odierna, tanto che Conte ha osservato come sembrasse quasi che non se ne fossero mai andati.

Il club ha precisato che entrambi dovranno completare il percorso di recupero prima di tornare a pieno regime nelle gare ufficiali. Conte ha inoltre sottolineato la disponibilità mostrata da De Bruyne durante la settimana, pur ribadendo la necessità di progressi misurabili nei prossimi impegni per valutare la condizione fisica.

La rotazione: 100 cambi in 39 partite

Dopo il rientro di De Bruyne, la gestione della squadra è rimasta segnata dalla necessità di alternare uomini e moduli. I dati raccontano una storia interessante: complessivamente sono stati effettuati 100 cambi di formazione nelle 39 gare disputate, una media di poco più di due variazioni a partita. Il dato riflette una stagione condizionata da infortuni, squalifiche e scelte tattiche che hanno costretto l’allenatore a continui adattamenti. La rotazione ha inciso sulla continuità di rendimento e sulla gestione delle energie in vista dei prossimi impegni, che saranno determinanti per valutare l’efficacia della strategia di turnover.

Stabilità e reparti più colpiti

La rotazione ha inciso in modo diverso sui reparti, con effetti sulla gestione delle energie. La difesa ha impiegato principalmente quattro interpreti, mostrando maggiore continuità rispetto ad altri settori. Il centrocampo ha visto l’utilizzo di sei giocatori, con la coppia Lobotka–McTominay spesso considerata quasi intoccabile quando disponibile. Le corsie esterne hanno ruotato cinque calciatori, mentre l’attacco è risultato il reparto più instabile, con otto punte alternate; in questo contesto Rasmus Hojlund è stato il riferimento offensivo più costante.

Dopo l’assenza di continuità offensiva, il tecnico ha schierato in stagione ben 28 giocatori da titolari. In sole otto occasioni le formazioni sono state identiche in gare consecutive. Il blocco più frequente comprendeva Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e Hojlund. Quattro di questi hanno avuto problemi fisici che ne hanno limitato la disponibilità.

Nota sui singoli e sulla costruzione della squadra

Dopo le assenze per problemi fisici, il tecnico ha sottolineato il ruolo di alcuni elementi nella ricomposizione del gruppo. Tra i giocatori elogiati figura Alisson, talvolta riportato come Allison, indicato come un elemento che si sta inserendo progressivamente nel progetto di gioco e che va incoraggiato a esprimere il proprio talento sul campo. Il tecnico ha richiamato anche l’importanza di Giovane per l’equilibrio della rosa. Ha inoltre evidenziato il rendimento di Sant’Elmas, titolare per 18 gare consecutive, cifra interpretata come segnale di affidabilità e capacità di adattamento tattico.

Proseguendo dal rendimento di Sant’Elmas, il tecnico ha sottolineato l’assenza di alibi. Nonostante le difficoltà numeriche, la squadra ha mantenuto prestazioni elevate. Ha vinto la Supercoppa e si è attestata nella parte alta della classifica. L’obiettivo resta il recupero dei giocatori assenti, con la possibile integrazione di McTominay, il quale potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a breve.

Conte ha alternato uomini e schemi per rispondere alle emergenze. Ha ribadito che il valore del gruppo non si misura solo dai nomi in campo ma dalla mentalità quotidiana. Per mentalità si intende la disciplina collettiva e l’atteggiamento competitivo che guidano le scelte tattiche e la gestione della rosa.