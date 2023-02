Napoli-Cremonese 3-0, tris azzurro e fuga scudetto continua

(Adnkronos) - Il Napoli batte la Cremonese per 3-0 nel match valido per la 22esima giornata della Serie A e prosegue la corsa solitaria in vetta alla classifica, compiendo un altro passo verso lo scudetto. La formazione allenata da Spalletti sale a 59 punti, con 16 lunghezze di vantaggio sull'I...