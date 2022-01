Napoli, è morto Francesco Condurro, nuovo lutto per l’antica pizzeria Da Michele

La città di Napoli piange ancora un figlio prediletto: dopo il pizzaiolo Antonio è morto Francesco Condurro, nuovo lutto per l’antica pizzeria Da Michele

È morto a Napoli Francesco Condurro ed è arrivato un nuovo lutto per L’antica pizzeria Da Michele: la città piange un imprenditore storico ed una figura importantissima della ristorazione.

Perché un nuovo lutto? Perché lo storico locale aveva già perso, a dicembre 2021, il maestro pizzaiolo Antonio Condurro, ultimo dei 13 figli del fondatore Michele.

L’Antica Pizzeria Da Michele a Forcella è una delle più antiche e amate di Napoli.

Francesco Condurro, 79enne commercialista e socio della pizzeria, è stato stroncato da un infarto, secondo quanto riportano i media locali. Condurro era anche uno stimato ed apprezzato revisore contabile, un professionista che aveva lavorato per anni con le istituzioni ed esponente di spicco della famiglia che gestisce la famosa storica Pizzeria “da Michele”.

Con essa Condurro era socio anche della catena Michele in the World. E sulla pagina Facebook del locale è apparso un commosso post di commiato: “Oggi è un giorno triste per noi: salutiamo un grande uomo e una persona amata da tutti. Francesco Condurro, dottore commercialista e socio de L’Antica Pizzeria Da Michele, è stato uno dei primi amministratori de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world e tra i fautori dell’apertura di Tokyo, il 31 gennaio 2012, 10 anni fa”.

Il funerale di Condurro si è svolto il 24 gennaio alle 11:30, nella Chiesa di San Giuseppe dei Nudi.