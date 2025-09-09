A Pianura, Carabinieri, vigili del fuoco e 118 hanno raggiunto il sito dell’esplosione per prestare soccorso e garantire la sicurezza dell’area.

Un forte esplosione ha scosso il quartiere di Pianura, suscitando paura tra i residenti. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mentre una colonna di fumo si è alzata visibile da diverse zone della città. Le autorità stanno ancora verificando l’entità dell’accaduto.

Esplosione e fumo a Pianura: terrore tra i residenti

Un susseguirsi di forti esplosioni ha scosso nel pomeriggio il quartiere Pianura, nella zona ovest di Napoli, lungo via Vicinale Grottole.

Secondo le prime informazioni, in totale si sono verificate cinque detonazioni, di cui tre particolarmente intense, provenienti da una storica fabbrica di fuochi d’artificio della città. La violenza dei boati è stata tale da far tremare i vetri delle abitazioni e far temere, a molti residenti, una scossa sismica proveniente dai Campi Flegrei. Una colonna di fumo denso, visibile anche da centinaia di metri, ha rapidamente attratto l’attenzione dei cittadini e delle autorità.

Napoli, esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio a Pianura: diversi feriti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118. Le squadre antincendio hanno dovuto inoltre fronteggiare un rogo che si è propagato alla vegetazione sul versante dei Camaldoli. Attualmente, il bilancio provvisorio segnala tre vigili del fuoco feriti, fortunatamente in modo non grave. Inizialmente era stata diffusa la notizia, poi smentita dalle autorità, di un decesso. Gli ospedali della zona sono stati messi in allerta e le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area continuano sotto il coordinamento delle forze dell’ordine.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli rende noto che durante le operazioni si sono registrati altri due feriti lievi tra i militari del Nucleo Radiomobile. Fortunatamente, però, non si segnalerebbero vittime né feriti tra i dipendenti dell’azienda coinvolta.