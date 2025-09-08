Una forte esplosione ha scosso ieri sera un ristorante di Alghero, provocando feriti e ingenti danni all’edificio. La zona intorno al ristorante è stata immediatamente transennata, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza la struttura.

Alghero, violenta esplosione in un ristorante: si indaga sulle cause

I vigili del fuoco hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, mentre la polizia locale ha chiuso l’accesso alla piazza e circoscritto la zona per permettere le operazioni di soccorso.

La struttura è stata evacuata e dichiarata temporaneamente inagibile.

Secondo le prime verifiche, l’esplosione potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas da una bombola presente nella cucina del ristorante, ma le autorità proseguiranno le indagini per chiarire con precisione le cause dell’incidente.

Alghero, violenta esplosione in un ristorante: cinque feriti e danni ingenti

Attimi di terrore ieri sera, poco dopo le 19, nel cuore del centro storico di Alghero, quando una violenta esplosione ha scosso il ristorante-pizzeria “La Sartoria del Gusto“, situato in piazza Duomo, proprio di fronte alla Cattedrale. Il boato ha fatto tremare le vetrate circostanti e generato fiamme alte, spaventando residenti e passanti.

L’incidente ha provocato il ferimento di cinque persone, tra cui tre dipendenti del locale e due donne che stavano transitando in strada, madre e figlia. Le due passanti sono state colpite da schegge di vetro, mentre alcuni lavoratori hanno riportato ustioni e contusioni, fortunatamente senza rischi per la vita.

Sul posto sono arrivate rapidamente due ambulanze del 118, che hanno trasferito i feriti all’ospedale civile di Alghero per le cure necessarie.