Napoli, false vaccinazioni per 150 euro: arrestati infermiere e operatore sociosanitario

Un infermiere e un operatore sociosanitario sono stati arrestati a Napoli con l'accusa di aver effettuato false vaccinazioni in cambio di 150 euro.

Le forze dell’ordine di Napoli hanno arrestato un infermiere e un operaore socio sanitario accusati di aver fatto false vaccinazioni a cittadini timorosi del vaccino ma volenterosi del green pass in cambio di 150 euro. Le inoculazioni simulate sarebbero state, secondo l’accusa, una trentina.

False vaccinazioni a Napoli

Tutto sarebbe avvenuto al’interno di un hub vaccinale di competenza della Asl Napoli 1. Secondo gli inquirenti l’infermiere avrebbe disperso le dosi di vaccino nel batuffolo di ovatta utilizzato per coprire la falsa puntura in cambio di denaro. In questo modo i cittadini hanno ottenuto la certificazione verde pur non essendo immunizzati.

False vaccinazioni a Napoli: arrestati infermiere e OSS

Dopo le indagini coordinate della seconda sezione della procura partenopea, il Gip di Napoli ha emesso, nei confronti dell’infermiere e dell’OSS (che avrebbe “reclutato” i cittadini disposti a pagare per una finta puntura), un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e divieto di espatrio.

Le accuse mosse nei loro confronti sono di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, peculato e falso in atto pubblico.

Le indagini hanno inoltre evidenziato che 14 persone tra coloro che avrebbero pagato per il falso vaccino apparterrebbero a categorie di lavoratori per le quali è previsto l’obbligo di vaccinazione.