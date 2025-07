A Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato durante una lite scoppiata per un partita di calcio: è grave.

Napoli, ragazzo di 15 anni accoltellato dopo lite per partita di calcio

Un ragazzo di appena 15 anni è stato accoltellato a Giuliano in Campania (Napoli), durante una lite scoppiata a seguito di una partita di calcio tra i ragazzi ospiti del Camping Liternum a via Foce Vecchia.

L’aggressione è avvenuta nella giornata di ieri, 24 luglio 2025, intorno alle ore 21.00. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e i carabinieri, il 15enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale per la perforazione del fegato e ora si trova in prognosi riservata.

Napoli, ragazzo di 15 anni accoltellato: fermato un 18enne

Come appena detto, nella serate di ieri un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato nel corso di una lite a seguito di una partita di calcio. Grazie alle indagini svolte, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare l’aggressore, si tratta di un ragazzo di 18 anni incensurato che, nel frattempo, era rientrato a casa dalla propria famiglia per paura di ritorsioni dopo quanto accaduto. Sembra che il giovane sia intervenuto per difendere il fratello. I Carabinieri lo hanno arrestato per tentato omicidio e ora si trova in carcere.