Napoli-Torino 2-1: Alisson e Elmas regalano il successo al Maradona

Il Napoli ha ottenuto una vittoria al Maradona, superando il Torino per 2-1 in una serata caratterizzata da scelte tattiche decisive e tensione negli ultimi minuti. La partita si è sbloccata nei primi minuti con un gol di Alisson Santos; nel secondo tempo Eljif Elmas ha raddoppiato. Il Torino ha riaperto la gara in zona avanzata con una testa di Casadei, ma il risultato non è più cambiato.

Il match ha offerto spunti significativi per l’analisi: il ritorno in campo di alcuni giocatori dopo infortuni ha influito sulla disposizione tattica delle due squadre. Le scelte dei tecnici hanno determinato il possesso e le ripartenze, mentre nel finale il Napoli ha dovuto contenere la pressione granata per conservare il vantaggio. Nel prosieguo dell’articolo saranno esaminati i momenti chiave, le decisioni di formazione e le statistiche più rilevanti.

Fasi salienti della partita

Il match si è messo subito in discesa per il Napoli. Al 7′ Alisson Santos ha ricevuto palla sulla sinistra, si è accentratо e ha infilato il primo palo con un destro deciso. Il tiro ha trafitto Paleari, non impeccabile in quell’occasione. In precedenza il portiere granata aveva compiuto un intervento prodigioso su Olivera, evitando il vantaggio immediato.

La svolta del secondo tempo

Nel secondo tempo il Napoli ha ritrovato la lucidità necessaria per controllare la partita. Al 68′ è arrivato il raddoppio: cross sul secondo palo di Spinazzola, elevazione di Politano che fa da sponda e rete di Elmas con una girata ravvicinata. L’azione ha evidenziato il lavoro sulle fasce del Napoli e la capacità di sfruttare i cross come arma offensiva.

La reazione del Torino

Il Torino non ha rinunciato a riaprire il match all'87'. Casadei ha girato di testa una mischia nata da corner e ha battuto il portiere avversario. I minuti finali sono stati convulsi: il Napoli ha dovuto contenere più assalti granata e riorganizzare la fase difensiva. La squadra partenopea ha comunque mantenuto ordine e lucidità, assicurandosi tre punti fondamentali.

Scelte tecniche e cambi

Le formazioni iniziali hanno chiarito le idee dei tecnici fin dal fischio d’inizio. Il Napoli è sceso in campo con un 3-4-3, con Milinkovic-Savic in porta, Juan Jesus, Buongiorno e Olivera in difesa. Politano e Spinazzola hanno occupato le corsie laterali, mentre Gilmour ed Elmas hanno agito in mediana. In attacco hanno giocato Vergara, Hojlund e Alisson.

Il Torino ha risposto con un modulo speculare nella costruzione, impiegando un 3-4-2-1 con Paleari tra i pali e Zapata come prima punta. I cambi successivi hanno avuto l'obiettivo di aumentare intensità e pressione offensiva nel finale.

I cambi decisivi

Dall’azione precedente la partita ha registrato variazioni immediate di ritmo. L’ingresso di De Bruyne a partita in corso ha segnato il ritorno in campo dopo un lungo stop. L’allenatore lo ha scelto come opzione dalla panchina per gestire la manovra offensiva. Per il Torino i cambi hanno avuto l’obiettivo di aumentare la pressione offensiva. La sostituzione che ha portato in campo Casadei si è dimostrata proficua e ha contribuito a rendere più pericoloso l’attacco granata.

Impatto e statistiche

Dall’incontro emergono elementi statistici significativi. Per Elmas si è trattato di un gol in Serie A che mancava da tempo con la maglia del Napoli. Alisson conferma un buon rendimento nelle prime fasi delle gare interne, con interventi che hanno inciso sulla gestione dei ritmi. Il Napoli ottiene continuità con questa vittoria e mantiene pressione sulle posizioni di vertice della classifica. Il Torino dimostra di poter essere pericoloso anche dopo essere andato sotto; resta da valutare l’impatto di queste scelte sul rendimento delle squadre nelle prossime settimane.

Momenti di rischio e gestione finale

Le scelte tecniche hanno permesso al Napoli di gestire il finale dopo il vantaggio del Torino. Il periodo conclusivo è risultato il più nervoso della partita. Dopo la rete ospite, il Napoli ha mostrato qualche sbavatura, ma si è rapidamente riorganizzato. L’uso del possesso palla e la volontà di non esporsi al contropiede avversario hanno contribuito a blindare il risultato. L’allenatore ha altresì dovuto fronteggiare una piccola emergenza legata a un problema al piede di Vergara, sostituito con l’ingresso di Anguissa dalla panchina. La gestione delle sostituzioni si è rivelata decisiva per mantenere equilibrio e intensità.

Riflessioni finali

La partita ha evidenziato la solidità del Napoli nelle fasi iniziali e la sua resilienza nei minuti finali. Il Torino ha offerto segnali positivi, con la rete di Casadei a conferma della pericolosità sulle palle inattive. Sul piano tattico, l'incontro ha fornito spunti utili per entrambi gli allenatori riguardo al modulo e alle rotazioni di rosa.