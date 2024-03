È terribile dover parlare di violenza sessuale, sia per il gesto in sé per l’arrivo a breve, della festa della donna, l’occasione che in realtà ci fa riflettere su quanto questa sia ancora oggi molto discriminata. L’aggressione di cui riportiamo oggi è avvenuta a Napoli ai danni di una turista inglese.

Violenza sessuale a Napoli

Una turista inglese è stata violentata a Napoli, all’interno del bagno di un locale. È stata lei stesso a denunciare il fatto.

Le sue parole hanno aperto delle indagini nei confronti dell’uomo da lei indicato come responsabile, ovvero il barman che ha servito da bere a lei e alla sua amica.

È molto scioccata quanto a fatica è riuscita a confidarsi con le forze dell’ordine, che ora stanno indagando sul ragazzo, dopo averlo messo in stato di fermo. Le accuse su di lui sono molto pesanti.

Le parole della vittima di violenza sessuale di Napoli

Giunta in città per una vacanza con la sua amica, la turista inglese di cui non è tata resa nota l’identità, si stava divertendo in un pub e come spesso accade, le due hanno alzato un po’ troppo il gomito.

Tuttavia la giovane sa perfettamente cosa le è capitato, infatti nonostante fosse in stato alterato, ricorda come il barman l’abbia raggiunta nel bagno per poi violentarla.

“Era sopra di me e aveva i pantaloni abbassati. Mi è saltato addosso e io non avevo dato il mio consenso. Mi ha bloccata nel bagno e ha chiuso la porta, abusando di me”.

Dopo aver indicato l’aggressore alle forze dell’ordine, gli agenti hanno eseguito il fermo e ora interrogheranno il diretto interessato per ricostruire la vicenda.