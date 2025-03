Suni Williams e Butch Wilmore sono bloccati su Iss da giugno del 2024. La NASA ha dovuto rinviare la missione SpaceX che avrebbe dovuto riportarli sulla Terra. Come mai? Problema tecnico o pericolo in orbita?

NASA, astronauti bloccati nello spazio

Due astronauti della NASA, Suni Williams e Butch Wilmore, sono da giugno del 2024 bloccati in orbita su Iss, la Stazione spaziale internazionale. La missione SpaceX avrebbe dovuto riportarli sulla Terra è stata però rinviata dalla NASA. Ma, cosa è successo? Perché la missione è stata rinviata? C’è stato un problema tecnico o un pericolo in orbita? Scopriamolo adesso insieme.

Problemi tecnici o pericolo in orbita? NASA rinvia missione SpaceX

Come detto, due astronauti della NASA, Suni Williams e Butch Wilmore, sono bloccati da giugno dello scorso anno su Iss. La missione SpaceX, che avrebbe dovuto riportarli a casa, è stato però rinviata dalla NASA. Inoltre, il volo, doveva anche servire per portare sulla Stazione spaziale internazionale altri due astronauti, in sostituzione di Williams e Wilmore. Ma, cosa è accaduto? Il motivo è stato un problema tecnico. Ecco la spiegazione, in una nota, della NASA in accordo con SpaceX, di proprietà di Elon Musk: “C’è stato un problema con il sistema idraulico sul lato della Terra.“ Con il razzo e la navicella era invece tutto a posto.