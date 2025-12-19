Natale, reflusso gastroesofageo per 1 italiano su 10, le regole d'oro per godersi le feste

Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) – Durante le vacanze natalizie cambiano le abitudini alimentari: si mangia di più, più lentamente e spesso in modo più ricco. Tutto questo può peggiorare i sintomi del reflusso gastroesofageo, una patologia che colpisce quasi 1 italiano su 10: il 9%, stima Aigo, Associazione italiana gastroenterologi e endoscopisti digestivi.

"A tavola, da Natale all'Epifania, l'importante è comportarsi come durante il resto dell'anno, senza eccedere negli stravizi", spiega all'Adnkronos Salute Francesco Bortoluzzi, segretario nazionale dell'Aigo.

Un consiglio rivolto in particolare a chi convive con il reflusso gastroesofageo, che può presentarsi in forma occasionale oppure cronica, "con la R maiuscola", come sottolinea lo specialista.

Per affrontare le feste senza rinunce e senza disturbi, l'esperto indica alcune semplici regole d'oro:

1) Mangiare un poco di tutto, ma poco alla volta: magiare poco e spesso;

2) Evitare o ridurre i cibi notoriamente sconsigliati a chi soffre di reflusso: menta, cioccolato, brodo di carne, agrumi e pomodori. A Natale ancora di più;

3) Via libera a pesce e verdure, più leggeri e facilmente digeribili;

4) Dolci con moderazione: una fetta al giorno di panettone o pandoro è sufficiente;

5) Sì alla frutta secca (come noci e mandorle), ma senza esagerare;

6) Concessi i brindisi, purché con moderazione;

7) Cotechino o zampone? Una fetta per rispettare la tradizione, ma non di più;

8) In caso di reflusso significativo, può essere utile assumere per qualche giorno una pasticca in più (la terapia è a base di inibitori della pompa protonica);

9) Valutare sempre gli stravizi e le loro conseguenze.

Seguendo le indicazioni del gastroenterologo, è possibile godersi le feste natalizie senza rinunciare al piacere della tavola e senza peggiorare i sintomi più tipici del reflusso, ovvero bruciore, acidità, calore e dolore all'altezza dello sterno che si fanno sentire soprattutto dopo i pasti.