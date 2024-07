Il vertice della Nato in programma in queste ore a Washington prosegue spedito e il presidente americano Joe Biden fa il punto della situazione sulla guerra in Ucraina. Il leader della Casa Bianca non solo ha annunciato l’invio di nuovi aiuti militari a Kiev, ma ha tenuto a ribadire che l’Ucraina riuscirà senza dubbio a fermare l’avanzata dei russi.

Nato, il discorso al vertice di Joe Biden: armi all’Ucraina

“Collettivamente, forniremo all’Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea strategica, comprese batterie Patriot aggiuntive donate da Stati Uniti, Germania e Romania; componenti Patriot donati da Olanda e da altri partner per consentire il funzionamento di una batteria Patriot aggiuntiva” – a questi, si aggiungerà poi – “Un ulteriore sistema Samp-T donato dall’Italia“. Così, una nota della casa Bianca chiarisce quali saranno i prossimi aiuti militari che arriveranno a Kiev da parte della Nato, con l’Italia coinvolta in prima linea.

Nato, il discorso al vertice di Joe Biden: la guerra

Durante il suo discorso agli altri leader, Biden ha lanciato una frase perentoria: “L’Ucraina può e fermerà Putin” – accolta dagli applausi di tutti i presenti. “La Nato fu fondata per proteggere la democrazia e noi siamo qui per rinnovare quell’impegno, oggi la Nato è più potente che mai” – ha concluso il presidente, questa volta apparso energico e sicuro di sé.