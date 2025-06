Navigazione Laghi, al via la svolta green e digitale: presentato a Cernobbio il Piano Industriale 2025–2029

Alla Sala Polifunzionale dell’Istituto Comprensivo “Don Umberto Marmori” di Cernobbio è andata in scena la seconda tappa del tour di presentazione pubblica del Piano Industriale 2025–2029 della Gestione Governativa Navigazione Laghi. Un appuntamento strategico che ha riunito autorità locali e nazionali per delineare il futuro del trasporto lacustre sotto il segno dell’innovazione, della sostenibilità e dello sviluppo territoriale.

A presentare il piano sono stati Pietro Marrapodi, Gestore Governativo della Navigazione Laghi e Alberto Chiovelli, Direttore Generale, affiancati dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica, senatore Alessandro Morelli. Ha partecipato in videomessaggio anche il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. L’iniziativa nasce su impulso del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ed è sottoposta alla vigilanza del MIT, che la sostiene con risorse dedicate.

Il Piano Industriale prevede investimenti per oltre 110 milioni di euro destinati al rinnovo della flotta e delle infrastrutture. Una parte rilevante delle risorse – 7 milioni – sarà impiegata nella digitalizzazione dei servizi, mentre sono previsti anche il rafforzamento dell’organico aziendale e un’importante azione di efficientamento dei processi interni, con particolare attenzione agli standard di sicurezza. Marrapodi, nel suo intervento, ha lanciato un messaggio chiaro sulla gestione dei pontili pubblici, criticando l’uso improprio da parte di imbarcazioni private, a discapito del servizio pubblico.

Tra gli annunci più concreti, il completamento delle prove di navigazione per una nuova unità ibrida, che entrerà in servizio entro la fine dell’anno. Una svolta ecologica significativa, che si affianca a ulteriori progetti infrastrutturali: in collaborazione con Regione Lombardia, è in fase di studio l’individuazione di un sito per l’apertura di un terzo cantiere navale sul Lago di Como, mentre il cantiere di Dervio è oggetto di un’opera di riqualificazione che lo renderà un punto di riferimento per la manutenzione e la costruzione di nuove unità.

Nel suo intervento, il sottosegretario Morelli ha ribadito il valore strategico della Navigazione Laghi come strumento di mobilità sostenibile e leva di sviluppo economico e turistico per i territori. Ha evidenziato la necessità di un confronto continuo con gli attori locali, come le Camere di Commercio, e sottolineato il ruolo del trasporto lacustre nell’alleggerire la pressione del traffico su gomma. Un passaggio particolarmente suggestivo ha riguardato le prossime Olimpiadi Invernali del 2026, quando la fiaccola olimpica attraverserà simbolicamente il Lago di Como a bordo di un battello della Navigazione Laghi, testimoniando l’incontro tra tradizione, innovazione e spirito sportivo.

L’incontro di Cernobbio ha rappresentato non solo un momento di trasparenza e confronto, ma anche una dichiarazione d’intenti. Il Piano Industriale 2025–2029 si propone come un motore di rilancio per la mobilità lacuale, con obiettivi chiari: innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e valorizzazione del patrimonio territoriale. Un progetto che guarda al futuro con ambizione e responsabilità, riportando i grandi laghi del Nord al centro della mobilità pubblica e della crescita locale.