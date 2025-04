Ne vedremo delle belle: un talent show da dimenticare

Un finale inaspettato

La prima edizione di Ne vedremo delle belle, il talent show di Rai Uno, si è conclusa con un finale che ha sorpreso molti. Nonostante le aspettative, la showgirl Pamela Prati, che era in testa alla classifica con 54 punti, è stata superata da Lorenza Mario, che ha trionfato con 70 punti. Questo risultato ha lasciato i fan e gli spettatori a bocca aperta, considerando che Prati sembrava destinata alla vittoria.

Le performance finali

Durante l’ultima puntata, la performance di Pamela Prati non è stata all’altezza delle sue esibizioni precedenti. La decisione di sfidare Matilde Brandi al ballo si è rivelata controproducente, culminando in un episodio imbarazzante che ha coinvolto un ruzzolone con un danzatore. Al contrario, Lorenza Mario ha dimostrato una versatilità straordinaria, eccellendo in canto, ballo, recitazione e imitazione. La sua vittoria, oltre a portarle un premio di 20.000 euro, è stata devoluta in beneficenza all’associazione Una Nessuna Centomila, un gesto che ha colpito positivamente il pubblico.

Ascolti deludenti e futuro incerto

Nonostante il talento degli artisti, Ne vedremo delle belle ha faticato a conquistare il pubblico. Gli ascolti sono stati deludenti, tanto che il programma è stato accorciato di una puntata. La concorrenza spietata di Amici di Maria De Filippi ha sicuramente influito, rendendo difficile per il nuovo talent show emergere. Concludere la prima edizione in anticipo ha sollevato interrogativi sul futuro del programma. Riuscirà a trovare una seconda chance o sarà destinato a rimanere un ricordo fugace nella storia della televisione italiana?