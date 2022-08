Negli Usa Trump vola nei sondaggi: “Ho già vinto due volte e possiamo vincere ancora”

Dagli "stati generali" della destra repubblicana arriva il dato sugli Usa: Donald Trump vola nei sondaggi interni e "straccia" Ron DeSantis

Con le elezioni di mid-term alle porte negli Usa Donald Trump vola nei sondaggi: “Ho già vinto due volte e possiamo vincere ancora”. L’ex presidente lo ha detto dal palco della Conservative Political Action Conference di Dallas, in Texas.

In attesa del “grande momento” delle Presidenziali del 2024 Trump “affila le armi” con numeri attuali lusinghieri. La Cpac è un po’ “gli Stati Generali” dei conservatori Usa e lì Trump ha accennato ancora una volta a una sua candidatura alle prossime elezioni.

Non scioglie la riserva ma quasi

Non ha sciolto le riserva ma ha detto: “Ho corso due volte, ho vinto due volte e la seconda volta ho fatto molto meglio della prima”.

Poi in chiosa possibilista pensando alla debolezza politica di Joe Biden: “E ora potremmo doverlo fare di nuovo”. Trump ha tenuto banco per due ore dal palco tornando sui temi del suo mainstream: il voto rubato al Paese in declino invaso dai migranti. E i sondaggi?

Negli Usa Trump vola nei sondaggi

Quello informale del Cpac gli dà il 69% delle preferenze, con i numeri reali Trump ha strapazzato il governatore della Florida Ron DeSantis che si è fermato al 24%.

In chiosa Trump ha attaccato la speaker della Camera Nancy Pelosi per il viaggio a Taiwan: “È una donna che porta caos”.