Negoziazioni in corso per Sanremo 2025: "Celebre figura dell'artespettacolo in ruolo di co-presentatrice"

Negoziazioni in corso per Sanremo 2025: "Celebre figura dell'artespettacolo i...

Negoziazioni in corso per Sanremo 2025: "Celebre figura dell'artespettacolo i...

A più di quattro mesi dal Festival di Sanremo, Carlo Conti è già impegnato nella selezione delle canzoni. Alberto Dandolo, giornalista di "Oggi", riferisce discussioni in corso riguardo la scelta di una delle presentatrici. Secondo rumors, Serena Rossi, celebre artista napoletana, potrebbe essere la co-presentatrice del Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti, e starebbe esercitando pressione per ottenere un ruolo di rilievo nell'evento.

Siamo a più di quattro mesi di distanza dal prossimo Festival di Sanremo, tuttavia Carlo Conti è già immerso nel processo di selezione delle canzoni in competizione, sia per i big che per le nuove promesse. Dando uno sguardo alle anticipazioni svelate dal giornalista Alberto Dandolo su “Oggi” possiamo dedurre che ci siano delle discussioni in atto per la nomina di una delle presentatrici dell’evento musicale.

Serena Rossi potrebbe collaborare con Sanremo e Carlo Conti, secondo le voci.

La rivista “Oggi” ha sollevato il rumor che Serena Rossi potrebbe essere coinvolta come co-presentatrice del Sanremo 2025. Pare che l’acclamata artista napoletana stia esercitando pressione per un posto di rilievo nel prossimo Festival di Sanremo, curato da Carlo Conti. Infatti, il suo obiettivo principale è quello di affiancare il celebre presentatore toscano come co-conduttrice nella prossima edizione dell’evento musicale più importante dell’Italia. Le discussioni sono in pieno svolgimento.