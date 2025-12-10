Neonata abbandonata ad Agrigento: una vicenda di fragilità e solitudine, tra il gesto della madre e le decisioni del Tribunale.

Ad Agrigento, la vicenda di una giovane donna che, dopo aver partorito da sola in ospedale, abbandona la neonata e poi ci ripensa, evidenzia il dramma del disagio familiare e la complessità delle scelte di una madre sola, mettendo al centro la protezione della bambina da parte delle autorità e dei servizi sociali.

Neonata abbandonata dopo il parto ad Agrigento

Come riportato da Repubblica, una giovane donna, proveniente da un’altra provincia siciliana, si è presentata da sola al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in imminenza di parto. Ricoverata e sottoposta a cesareo, ha dato alla luce una bambina in buone condizioni di salute.

Nonostante fosse ancora provata dall’intervento chirurgico, poche ore dopo ha deciso di lasciare la neonata in ospedale, firmando le dimissioni contro il parere dei medici e allontanandosi senza fornire spiegazioni. Al personale sanitario avrebbe soltanto detto che, in quel luogo, la piccola sarebbe stata al sicuro.

La scelta, maturata in un contesto personale segnato da forti difficoltà familiari e dal rifiuto della gravidanza da parte dei parenti, ha subito fatto scattare le segnalazioni alle autorità competenti.

Neonata abbandonata dopo il parto ad Agrigento: la madre pentita trova la polizia in ospedale

Dopo alcune ore, sopraffatta dal senso di colpa e dal legame con la figlia appena nata, la donna è tornata in ospedale con l’intento di riprenderla. Al suo arrivo, però, ha trovato la polizia, già allertata dai sanitari per l’episodio di abbandono. La vista degli agenti e le precarie condizioni fisiche l’hanno portata a un malore che ha reso necessario un nuovo ricovero.

Nel frattempo si sono attivati la Procura di Agrigento, il Tribunale per i Minorenni e i servizi sociali, che hanno disposto l’immediato collocamento della neonata in una struttura protetta. Il futuro della madre e della bambina è ora oggetto di valutazioni approfondite, con l’obiettivo di tutelare prima di tutto il benessere della piccola.