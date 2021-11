Una neonata positiva al Covid è morta a nove giorni dal parto: la madre non si è pentita di non essersi vaccinata contro il virus.

La madre della neonata di nove giorni morta di Covid a Blackpool, Inghilterra, ha ammesso di non essersi pentita di non aver fatto il vaccino contro l’infezione. “Non mi sono vaccinata dopo aver letto storie degli effetti su un sito sulla gravidanza“, ha spiegato.

Dopo aver contratto il virus, la giovane aveva dovuto partorire alla ventiseiesima settimana e la piccola data alla luce, a sua volta positiva, non ce l’ha fatta.