Una bimba di 21 giorni sarebbe morta dopo essere caduta dalla finestra dell’appartamento al quarto piano dove viveva con la sua famiglia. Il tragico incidente, come riportato da Leggo.it, sarebbe avvenuto, secondo una prima ricostruzione, quando in casa era presente soltanto la sorella maggiore della neonata, una bambina di 5 anni.

Stando alle testimonianze raccolte sarebbe stata proprio lei a far precipitare la piccola nel vuoto. L’allarme sarebbe stato lanciato da alcuni passanti, vedendo il corpicino esanime sull’asfalto e sentendo le grida della bambina provenire dalla finestra.

Neonato precipita dal quarto piano: le indagini

Le indagini sono state subito avviate dalle autorità, che hanno confermato la morte sul colpo della neonata. Gli inquirenti hanno già avviato un procedimento penale e la madre delle due bambine ora potrebbe rischiare di finire in carcere. Stando alle ricostruzioni, la donna avrebbe lasciato le figlie da sole nell’appartamento e si sarebbe recata a fare visita a un’amica, mentre il marito era a lavoro. Il dramma sarebbe avvenuto nel villaggio di Vasilyevo, in Russia.

Neonato precipita dal quarto piano: l’invito ad essere vigili

Le forze dell’ordine stanno tentando di capire il motivo che possa aver portato la bambina di cinque anni a compiere un tale gesto. Secondo alcune fonti, è emerso che la bambina fosse sconvolta dall’arrivo della sorella e avrebbe agito in preda alla gelosia. Il capo del distretto di Zelenodolsk, nel Tatarstan, Mikhail Afanasyev, avrebbe espresso il proprio dolore invitando tutti i genitori ad essere attenti: “Esprimo le mie condoglianze alla famiglia e invito tutti i genitori a non lasciare mai soli i propri figli”.