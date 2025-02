Neopop Festival 2025: i primi nomi in programmazione

NEOPOP Festival si prepara a tornare con la sua diciottesima edizione, che si svolgerà dal 7 al 9 agosto 2025 a Viana do Castelo, in Portogallo. Con il tema "Interplanetary Dance Music", l'evento conferma la sua vocazione per la ricerca sonora e l'innovazione, proponendo un mix di artisti affermati...

NEOPOP Festival si prepara a tornare con la sua diciottesima edizione, che si svolgerà dal 7 al 9 agosto 2025 a Viana do Castelo, in Portogallo. Con il tema “Interplanetary Dance Music”, l’evento conferma la sua vocazione per la ricerca sonora e l’innovazione, proponendo un mix di artisti affermati ed emergenti per un’esperienza immersiva tra musica elettronica e arti visive.

I grandi nomi della line-up

Tra i primi nomi annunciati della prossima edizione del festival spiccano Charlotte de Witte, recentemente premiata come “Best Techno DJ” dai lettori di DJ Mag, nota per il suo sound incisivo e le sue performance magnetiche; Nina Kraviz, icona della fusione tra techno, acid ed electro, capace di creare atmosfere ipnotiche e coinvolgenti; e Goldie, leggenda del movimento breakbeat/jungle, che si esibirà in uno speciale DJ set techno.

Ad arricchire la line-up anche Ben Klock, punto di riferimento del Berghain e mente dietro alla serie di eventi Photon, famoso per le sue selezioni potenti e profonde; Dax J, il DJ britannico che ha scalato le scene underground con il suo techno industriale ad alta intensità; e BIIA, che rappresenta l’avanguardia nazionale con il suo mix di techno energica e ricca di sfumature.

Set inediti e performance live

Tra le performance più attese, due back-to-back inediti: Joseph Capriati e Freddy K condivideranno la console in un set che promette una fusione inaspettata tra il sound emotivo e robusto di Capriati e lo stile minimale e industriale di Freddy K. Un’altra novità sarà il b2b tra Lewis Fautzi e The Advent, un viaggio sonoro tra ritmi potenti e groove ipnotici.

Grande attenzione sarà data anche ai live act: Colin Benders, Lady Starlight e Sterac porteranno sul palco un set completamente analogico, tra sintetizzatori modulari e drum machine, per un’esperienza sonora imprevedibile e intensa. Il talentuoso Salbany, invece, incanterà il pubblico con il suo Detroit techno minimalista e sofisticato.

I nuovi debutti al festival

L’edizione 2025 vedrà anche il debutto di quattro artisti di rilievo: Aurora Halal, maestra di set oscuri e psichedelici; MARRØN, che combina techno e afro deep in un mix dinamico e coinvolgente; Lake Haze, noto per le sue atmosfere intense e stratificate tra techno, house ed electro; e ZenGxrl, che porterà un tocco di afro house, amapiano e beat ritmici ispirati alle sue radici angolane.

Viana do Castelo: una destinazione da scoprire

Oltre alla musica, il NEOPOP Festival offre l’opportunità di visitare Viana do Castelo, una delle città più affascinanti del Portogallo. Situata sulla costa settentrionale, è nota per il suo mix di architettura storica, paesaggi mozzafiato e una vibrante cultura locale. Tra le principali attrazioni si trovano il Santuario di Santa Luzia, che offre una vista panoramica spettacolare sulla città e sull’oceano, il centro storico ricco di edifici manuelini e barocchi, e le splendide spiagge che attirano surfisti e amanti del mare. Per chi desidera immergersi nella tradizione, la gastronomia locale è un must, con piatti tipici come il bacalhau à Brás e le deliziose pasteis de nata.

La lineup: tutti i nomi già annunciati

Aurora Halal, Ben Klock, BIIA, Charlotte de Witte, Colin Benders & Lady Starlight & Sterac [live], Dax J, Goldie [techno set], Joseph Capriati b2b Freddy K, Lake Haze, Lewis Fautzi b2b The Advent, MARRØN, Nina Kraviz, Salbany [live], ZenGxrl