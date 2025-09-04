Nonostante la loro storia d’amore sia solida e piena di complicità, Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno deciso di non pronunciare il fatidico “sì”. La coppia, tra sorrisi e viaggi romantici, dimostra che la felicità non passa necessariamente dal matrimonio. Tra piani futuri e progetti condivisi, Clerici e Garrone scelgono di vivere il loro amore senza etichette, dimostrando che la vera unione non ha bisogno di cerimonie.

Amore decennale senza nozze per Antonella Clerici e Vittorio Garrone

Antonella Clerici e Vittorio Garrone stanno per celebrare quasi dieci anni di relazione, ma il matrimonio non fa parte dei loro progetti. La conduttrice ha spiegato più volte che le esperienze passate l’hanno portata a scegliere un percorso diverso. Con Garrone preferisce preservare l’equilibrio della loro storia, considerandolo un bene prezioso. Per la coppia, la felicità non passa necessariamente attraverso un anello al dito, ma si costruisce quotidianamente, nella libertà e nella scelta reciproca. La loro vita insieme, immersa nella natura di Arquata Scrivia, riflette questa filosofia: semplicità, complicità e armonia familiare.

“Nessun matrimonio”, Antonella Clerici e Vittorio Garrone non si sposeranno

Un aspetto centrale della decisione di non sposarsi riguarda i figli di Garrone: Agnese, Luca e Beatrice. Clerici ha sempre voluto rispettare il ruolo della loro madre, entrando nella vita dei ragazzi con delicatezza e senza sovrapporsi. La conduttrice ha sottolineato come l’attenzione a non occupare spazi che non le appartengono abbia contribuito a creare un ambiente sereno e accogliente, dove ognuno può conservare i propri spazi fisici e mentali.

“Credo che il segreto sia quello di stare attenti a non occupare posti e ruoli che non sono tuoi. I ragazzi di Vittorio, Luca, Agnese e Beatrice, hanno la loro mamma che è il loro punto di riferimento e io sono attenta a rispettarlo. Spero di essere riuscita a creare una casa accogliente dove ognuno ha i suoi spazi, fisici e mentali”, dichiara nell’intervista alla rivista Oggi.

Lo stesso principio si estende alla sua scelta di non formalizzare il rapporto con Garrone: la libertà da vincoli legali rafforza il piacere di scegliersi ogni giorno e porta tranquillità all’intera famiglia, inclusa Maelle, la figlia della conduttrice. In questo equilibrio, la coppia trova armonia e serenità, preferendo custodire ciò che funziona piuttosto che rischiare di comprometterlo con un matrimonio tradizionale.