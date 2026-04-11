Netanyahu apre ai negoziati con il Libano ma rifiuta discussioni sul cessate il fuoco con Hezbollah

La decisione di Israele di sedersi a un tavolo di trattative con il Libano presso il Dipartimento di Stato a Washington ha acceso preoccupazioni e aspettative in egual misura: da un lato c’è la volontà dichiarata di aprire un canale ufficiale tra i governi, dall’altro permane il netto rifiuto di discutere un cessate il fuoco che includa Hezbollah.

I colloqui, organizzati dopo contatti tra gli ambasciatori dei due paesi, arrivano in un momento di grave tensione sul terreno, con raid israeliani che continuano a colpire aree del sud libanese e a provocare vittime civili.

Il contrasto fra diplomazia e ostilità militare definisce il quadro: mentre Pechino e Washington cercano di facilitare un dialogo, attori regionali come l’Iran condizionano ogni negoziato alla cessazione delle ostilità in Libano.

Nel frattempo le autorità libanesi denunciano perdite umane e infrastrutturali crescenti, alimentando il rischio di un’escalation che potrebbe travalicare i confini nazionali.

La posizione di Israele e l’agenda dei colloqui

Autorità israeliane hanno chiarito che l’incontro servirà a inaugurare negoziati formali tra Stati, e non a trattare questioni legate a gruppi armati non statali. L’ambasciatore israeliano ha annunciato che Israele «ha accettato di iniziare trattative formali» con il Libano, ma ha altresì escluso la discussione di un accordo sul cessate il fuoco con Hezbollah, definito «organizzazione terroristica» dalle fonti governative. Questa linea indica che la diplomazia israeliana punterà su richieste rivolte all’apparato statale libanese, come il controllo del territorio e il disarmo dei miliziani, piuttosto che su negoziazioni dirette con il movimento armato.

Obiettivi dichiarati e limiti pratici

Nel comunicato ufficiale è stato sottolineato che i colloqui mireranno a definire condizioni per la normalizzazione e per misure che possano ridurre gli scontri transfrontalieri. Tuttavia, la presenza di forze armate non statali come Hezbollah e la complessità del sistema politico libanese pongono ostacoli concreti: il governo di Beirut fatica da tempo a esercitare pieno controllo sulle milizie e ogni negoziato che richieda il disarmo o la smobilitazione di un attore sostenuto da Teheran incontra resistenze evidenti.

La condizione sul terreno in Libano

I raid israeliani continuano a causare vittime e distruzione in diverse aree, con reportage che segnalano l’abbattimento di edifici residenziali e perdite civili. Notizie dall’agenzia nazionale libanese citano la morte di tre persone in un bombardamento che ha distrutto un palazzo residenziale a Mayfadoun, nella provincia di Nabatieh. Le operazioni israeliane includono offensive su larga scala che, secondo fonti locali, hanno provocato centinaia di feriti e vittime solo in singoli attacchi.

Conseguenze umanitarie e cronologia degli scontri

Il conflitto ha radici e fasi recenti ben definite: dopo l’avvio delle ostilità regioni maggiori, si ricorda che un cessate il fuoco era entrato in vigore a novembre 2026 ma è stato ripetutamente violato. La dinamica si è ulteriormente aggravata dopo l’inizio del conflitto tra Stati Uniti e Israele e l’Iran il 28 febbraio, che ha portato a una risposta di Hezbollah con un attacco transfrontaliero il 2 marzo; successivamente Israele ha intensificato bombardamenti e offensive terrestri nel sud del Libano. Autorità libanesi riferiscono che le settimane più recenti hanno causato quasi 2.000 morti, con oltre 350 vittime solo in un’ultima giornata particolarmente sanguinosa.

Diplomazia regionale e condizioni poste da Teheran

L’aspetto diplomatico è complicato dalla posizione di Teheran, che afferma che la pausa di due settimane concordata con Washington comprende anche la sospensione delle ostilità tra Israele e Hezbollah. Israele però respinge questa interpretazione e ha proseguito la sua campagna militare. Il presidente statunitense ha riferito di aver chiesto a Israele di ridurre i bombardamenti, mentre alcuni mediatori e governi hanno sollecitato una tregua temporanea in vista dei colloqui.

Condizioni iraniane e delegazioni internazionali

Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato che Teheran non intende impegnarsi in negoziati senza un cessate il fuoco in Libano e il rilascio degli asset congelati. Parallelamente, una delegazione americana guidata da figure di rilievo si è diretta verso Islamabad per colloqui diretti con rappresentanti iraniani, una mossa che sottolinea come la crisi libanese sia parte di un più ampio contesto regionale e diplomatico.

In assenza di un’intesa su un fronte così delicato, i colloqui a Washington rischiano di concentrarsi su richieste statali e su misure di contenimento piuttosto che su soluzioni immediate che coinvolgano Hezbollah. La sfida principale resta la stessa: trasformare aperture formali in passi concreti, in un quadro dove gli attori armati, gli interessi regionali e la sofferenza civile rendono ogni avanzamento diplomatico estremamente complesso.