Netflix è una delle piattaforme leader per quanto concerne lo streaming di film e serie tv grazie ad un catalogo sempre aggiornato e a produzione proprie che spaziano attraverso tutti i generi e che sono quindi in grado di catturare un pubblico vasto sia per età che per gusti di visione.

Netflix e l’impatto sul mondo televisivo

Netflix

dalla sua nascita è stato un servizio che ha cambiato il panorama televisivo perché grazie al suo essere fruibile tramite abbonamento ed alla vasta gamma di prodotti disponibili al suo interno è stato in grado di soppiantare la classica televisione.

In particolare il pubblico più abituato a questo tipo di intrattenimento è quello giovanile, nato con lo streaming e che ha ben presto abbandonato la televisione classica perché non adatta al loro gusto.

Attualmente però sono anche le famiglie ad utilizzare il servizio per differenziare la visione rispetto ai telefilm o alle produzioni cinematografiche che dà la tv pubblica ma anche offerti dagli altri servizi a pagamento.

Smetterà di funzionare su due versioni di dispositivi

Da giugno Netflix non sarà più fruibile per chi possiede Amazon Fire Stick in particolare le versioni del 2014 e del 2016 come riporta il sito specializzato gaeta.it.

Netflix non sarà attivabile da questi due device perché non godono del codec AV1 che viene utilizzato per migliorare la qualità del flusso streaming ed allo stesso tempo ridurre il consumo di banda.

La scelta da compiere è il passaggio ad una Fire Stick più recente o rinunciare all’app sui supporti sopracitati. L’acquisto di una Firestick di recente produzione si aggira intorno ai 30 euro sul sito di Amazon, quindi una spesa affrontabile per moltissime persone.