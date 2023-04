New York, crolla un garage a Manhattan: un morto e cinque feriti

Quell’incidente era nell’aria da tempo e le autorità lo sapevano benissimo: a New York crolla un garage a Manhattan e il bilancio è di un morto e cinque feriti. Da quanto si apprende il vecchio edificio è stato ispezionato da cani robot e da droni dopo il collasso. A crollare è stato un parcheggio di auto su più piani. Il collasso è avvenuto nel mezzo del distretto finanziario di Manhattan ed ha provocato la morte di una persona e cinque feriti.

New York, crolla un garage a Manhattan

I media spiegano che si trattava di un vecchio edificio e che la sua instabilità era rimasta tale al punto da spingere la polizia a mandare un cane robot a verificarne l’integrità. Con esso anche dei droni per evitare di rischiare le vite dei vigili del fuoco. Quel dog-bot si chiama Spot, ha i colori di un dalmata, vale 75mila dollari e fa parte di una unità di tre cani robot denominati Digidogs. E lo stesso sindaco di New York non ha nascosto il sollievo. Ha detto Eric Adams: “Grazie a Dio avevamo il cane robot”.

Il video del cane robot che “inciampa”

In rete circola un video che mostra il cane che cade lateralmente nel tentativo di arrampicarsi sul cemento. E sui social molti utenti hanno commentato il fatto, come ad esempio su Twitter: “Oh, non ha funzionato molto bene nemmeno per lui”. I cani robot era stati già “inaugurati” dal sindaco de Blasio, ma il progetto venne archiviato.