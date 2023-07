New York, allarme squali a Long Island: spiaggia chiusa per ore

New York, allarme squali a Long Island: spiaggia chiusa per ore

Una spiaggia a Long Island, New York, è stata chiusa per ore dopo l'avvistamento di una cinquantina di squali.

Una spiaggia a Long Island, New York, è stata chiusa per ore dopo l’avvistamento di una cinquantina di squali. Il branco è stato individuato da un drone di pattuglia.

New York, Long Island minacciata da un branco di squali: spiaggia chiusa per ore

Una spiaggia a Long Island è stata chiusa per oltre un’ora dopo l’avvistamento di una cinquantina di squali al largo della costa. A individuare il branco è stato uno dei droni di pattuglia messi in campo dallo Stato di New York per monitorare la situazione dall’alto. I pescecani erano del tipo tigre, molto comuni nella zona, ma la novità è il loro muoversi tutti insieme, visto che solitamente nuotano da soli. La spiaggia è rimasta chiusa alle 8 di mattina ed è stata riaperta dopo più di un’ora. Questo non ha evitato che i predatori attaccassero le persone.

Due uomini sono rimasti feriti in due incidenti diversi, a Quogue Village Beach e a Fire Island Pines. Il primo è stato morso al ginocchio e l’altro alla mano. Il giorno prima è stata morsa una ragazza di 15 anni davanti a Mosses State Park. Pochi chilometri più avanti un ragazzo di 15 anni è stato morso ai piedi.

Allarme squali a Long Island

A Long Island è subito scattato l’allarme. La possibilità di essere aggrediti, dicono gli studiosi, è di uno ogni 3,7 milioni di persone. a Long Island la paura sale. I droni monitorano la situazione per evitare che possa peggiorare. “La governatrice Kathy Hochul e lo Stato di New York ci hanno messo a disposizione fondi per acquistare altri droni, in modo da monitorare tutta l’area” ha dichiarato George Gorman, direttore del parco regionale di Long Island. “La nostra procedura prevede che se avvistiamo uno squalo, proibiamo subito di andare in acqua, ci assicuriamo che tutti siano usciti dal mare, e poi, quando la situazione si è normalizzata, aspettiamo almeno un’ora dall’avvistamento per dare di nuovo il via libera” ha spiegato.