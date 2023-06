Tragedia scampata in Florida. Nella mattina di venerdì 23 giugno un turista del Parco nazionale delle Everglades è stato aggredito da uno squalo che, dopo averlo afferrato al polso, l’ha trascinato giù dalla barca.

Il video condiviso sui social

Nel filmato, diventato virale in pochi minuti in tutto il mondo, si vede l’uomo lavarsi le mani nell’acqua torbida nonostante gli avvertimenti a non immergere parti del proprio corpo. «Stai attento» gli dice qualcuno, a cui però il turista risponde: «Solo due secondi, non può succede niente». Ma ecco che arriva lo squalo, che lo morde. Riportato in sicurezza, il pescatore è stato assistito dai soccorritori che si sono occupati di trasportarlo tempestivamente in ospedale. Le sue ferite sono state giudicate non mortali. Il capo delle comunicazioni e degli affari pubblici per i parchi nazionali di Everglades e Dry Tortugas ha affermato che il predatore era con ogni probabilità uno squalo toro.

L’incidente nel sud della Florida

La vicenda è avvenuta nella Florida Bay, una grande laguna di acque poco profonde nel sud della Florida, dove l’acqua dolce delle Everglades si unisce all’acqua salata del Golfo del Messico. «Mentre i morsi di squalo sono estremamente rari nel Parco nazionale delle Everglades, raccomandiamo sempre ai visitatori di prestare attenzione alla fauna selvatica del parco» si legge ancora nella dichiarazione ufficiale del Parco.