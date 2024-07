Ore difficili per Nicolò De Devitiis. L’inviato de Le Iene è stato ricoverato in ospedale perché ha contratto una grave polmonite. Come sta? E’ stato lui stesso ad annunciare la notizia ai fan.

Nicolò De Devitiis de Le Iene ricoverato in ospedale

Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene molto amato sui social, ha annunciato di essere stato ricoverato in ospedale. Con un video affidato a TikTok, piattaforma che utilizza quotidianamente quasi in modo ossessivo, si è mostrato disteso sul letto del nosocomio e ha svelato ai fan cosa gli è successo.

Cosa è successo a Nicolò De Devitiis?

Con in sottofondo la canzone Emirates di Geolier, Nicolò De Devitiis ha annunciato di essere stato ricoverato in ospedale a causa di una “grave polmonite“. L’inviato de Le Iene è apparso provato, ma comunque sorridente. Tra quanto potrà essere dimesso dal nosocomio?

Nicolò De Devitiis fiducioso: quando uscirà dall’ospedale?

Nicolò non è tornato sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, quindi immaginiamo che il ricovero in ospedale durerà ancora per un po’. “Torno presto. Vi abbraccio forte“, si è limitato a scrivere l’inviato de Le Iene senza specificare la data delle dimissioni. I fan, nel frattempo, lo hanno inondato di messaggi di buona guarigione.