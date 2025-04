Il percorso di Nicolò Fagioli

Nicolò Fagioli, ex centrocampista della Juventus e attualmente alla Fiorentina, sta affrontando un momento cruciale nella sua carriera. Dopo la squalifica per il coinvolgimento in un giro di scommesse illegali, il calciatore ha intrapreso un percorso di recupero sia psicologico che sportivo. L’avvocato Armando Simbari ha recentemente dichiarato che Fagioli ha già pagato il suo debito con la giustizia sportiva e ora desidera chiudere anche la questione penale nel più breve tempo possibile.

Le indagini e la posizione legale

Le indagini sul caso di scommesse illegali, che si sono spostate da Torino a Milano, hanno visto Fagioli collaborare attivamente con gli inquirenti. Secondo il legale, non ci sono novità significative rispetto a quanto già emerso, ma la continua attenzione mediatica ha avuto un impatto destabilizzante sul calciatore. Fagioli è pronto a risolvere la sua posizione legale attraverso un’oblazione, che comporterebbe il pagamento di una multa per il reato contestato.

Il focus dell’inchiesta

È importante sottolineare che l’attenzione dell’inchiesta non è rivolta ai calciatori scommettitori come Fagioli e Sandro Tonali, ma piuttosto agli organizzatori del giro di scommesse. Recentemente, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 1,5 milioni di euro, evidenziando la gravità della situazione. L’avvocato Simbari ha confermato che si sta lavorando per definire anche l’aspetto penale della vicenda, in attesa che gli inquirenti completino le loro indagini.

Prospettive future per Fagioli

Fagioli, come altri calciatori coinvolti, attende di poter chiudere la questione legale e tornare a concentrarsi sulla sua carriera. Le oblazioni potrebbero rappresentare una via d’uscita per molti sportivi coinvolti in questo scandalo, permettendo loro di riprendere in mano la propria vita professionale. Con la speranza di un rapido chiarimento della sua posizione, Fagioli è determinato a voltare pagina e a dedicarsi nuovamente al calcio.