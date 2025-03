L'ex gieffina racconta la sua esperienza in ospedale e l'ansia per l'intervento

Nikita Pelizon: un momento difficile

È notizia recente che Nikita Pelizon, nota per la sua partecipazione a programmi televisivi come il Grande Fratello, si trova attualmente ricoverata all’ospedale San Donato per un intervento chirurgico. L’ex gieffina ha condiviso sui social la sua esperienza, suscitando preoccupazione tra i suoi numerosi fan. La giovane, classe 1994 e originaria di Trieste, ha sempre mantenuto un legame stretto con il suo pubblico, che ora si stringe attorno a lei in questo momento delicato.

Dettagli sull’intervento

Secondo quanto riportato dalla stessa Nikita, l’operazione consiste nell’inserimento di una protesi al cuore, un passo necessario dopo un attacco ischemico transitorio avvenuto qualche mese fa. Dopo sei mesi di visite e controlli, ha deciso di affrontare questa sfida. Nonostante l’ansia che l’ha accompagnata nei giorni precedenti all’intervento, nel suo ultimo video ha mostrato una certa serenità, esprimendo la sua voglia di tornare a una vita normale e attiva.

Il supporto dei fan

Il video di Nikita ha rapidamente fatto il giro del web, raccogliendo messaggi di incoraggiamento e affetto da parte dei suoi follower. Molti hanno commentato con parole di sostegno, sottolineando la forza e la determinazione della giovane. Tra i messaggi più toccanti, si legge: “Tranquilla, i tuoi custodi saranno con te e guideranno le mani dei medici”, un chiaro segno di come il pubblico si senta partecipe della sua vita e delle sue sfide.

Una carriera in ascesa

Nikita Pelizon ha iniziato la sua carriera come modella e testimonial all’età di 18 anni, per poi entrare nel mondo della televisione nel 2018. La sua partecipazione a Pechino Express e la vittoria al Grande Fratello Vip 7 hanno consolidato la sua popolarità. Recentemente, è tornata nella casa del Grande Fratello per supportare l’amica Helena Prestes, dimostrando ancora una volta il suo legame con il pubblico e il mondo dello spettacolo.

Con oltre 250.000 follower sui social, Nikita rappresenta un esempio di resilienza e forza. La sua storia è un promemoria di come, anche nei momenti più difficili, il supporto della comunità possa fare la differenza. I fan attendono con ansia notizie positive dopo l’operazione, sperando di rivederla presto in azione sul piccolo schermo.