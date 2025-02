NoiPa, ritardo negli stipendi di febbraio 2025. Ecco quando sarà disponibile il cedolino e come fare per visualizzare l’importo con il conguaglio fiscale e contributivo.

NoiPa Febbario 2025, quando arrivano gli accrediti? Gli importi aggiornati

Con il conguaglio fiscale e contributivo di febbraio, gli importi degli stipendi NoiPa sono i più attesi dai dipendenti pubblici. Attualmente il personale amministrativo del portale NoiPa sta affrontando un ritardo nella pubblicazione degli importi netti per il mese di febbraio 2025. La situazione sta mettendo in allarme i dipendenti pubblici. Ma vediamo di fare luce sulla vicenda. La visibilità degli importi netti degli stipendi di febbraio 2025 era prevista, come al solito, tra il 31 gennaio e il 1 di febbraio. “Per colpa” del weekend però ciò non è avvenuto ma, entro la giornata di oggi, 3 febbraio, tutti i dipendenti pubblici dovrebbero vedere i dati aggiornati.

NoiPa Febbraio 2025: conguaglio fiscale e contributivo

I calcoli di febbraio sono assai più complessi rispetto agli altri mesi, per via del conguaglio fiscale e contributivo. E’ ora che viene infatti fatto un bilancio tra l’ammontare versato durante l’anno e l’imposta effettivamente dovuta. Ecco cosa può succedere: