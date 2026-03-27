Nomine di Stato e balance politico: come verranno spartite le poltrone

Il mercato delle poltrone nelle partecipate pubbliche è entrato in una fase decisiva: sono attesi 18 nuovi consigli di amministrazione per un totale di 118 incarichi da assegnare, con il rinnovo di vertici di società strategiche come Eni, Enel, Poste, Leonardo, Enav e Terna. Questo pacchetto comprende anche una serie di controllate dirette del Tesoro e tre società chiave della galassia FS — Rfi, Trenitalia e Fs Logistix — che rendono il dossier particolarmente sensibile per le infrastrutture nazionali. Il termine per sciogliere molti nodi è ravvicinato e la regia politica passa per Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia.

La partita delle nomine non è separata dal clima politico: dopo la sconfitta referendaria del 25 marzo 2026 la premier ha avviato una fase di riorganizzazione interna con l’obiettivo dichiarato della legalità, chiedendo uscite e sostituzioni tra persone con problemi giudiziari. La missione in Algeria ha assunto una valenza strategica per temi energetici mentre il dibattito pubblico ha visto commenti incisivi, come l’analisi del Financial Times, che ha interpretato il risultato referendario come un banco di prova per le ambizioni del governo. In questo contesto il dossier delle partecipate diventa strumento di potere e di equilibrio tra le forze della maggioranza.

Il calendario e le mosse politiche

Dentro il palinsesto decisionale la scadenza più citata è entro il 2 aprile, quando dovrebbero essere definite molte delle liste e avviate le procedure formali per i consigli di amministrazione. Sul tavolo si confrontano segnali tecnici del Mef e pressioni politiche provenienti da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, ciascuno intento a garantirsi posti strategici. Lo schema che emerge è quello di una doppia logica: da un lato la volontà di confermare alcuni amministratori delegati ritenuti funzionali alla strategia industriale, dall’altro la corsa alle presidenze come merce di scambio per equilibri interni alla coalizione.

Conferme e discrezionalità sugli amministratori delegati

Per gli AD la tendenza appare orientata alla continuità: figure come Claudio Descalzi a Eni e alcuni amministratori di società energetiche e difesa vengono considerate candidati alla riconferma per ragioni di stabilità industriale e relazioni internazionali. Anche in settori in tensione come la difesa, dove opera Leonardo, la valutazione tiene conto dei risultati economici e delle esigenze strategiche che rendono difficili sostituzioni immediate. La conferma degli AD si presenta quindi come scelta tecnica e politica al tempo stesso.

Le presidenze: dove si gioca la lottizzazione

Se sugli AD prevale la continuità, sulle presidenze si concentra la maggior parte delle contese. Esempi emblematici arrivano da Terna, con la posizione di Giuseppina Di Foggia in bilico e l’ipotesi di promozione di Pasqualino Monti, figura gradita alle reti di potere locali. Un’eventuale catena di spostamenti potrebbe interessare FiberCop, la cui governance è osservata anche dagli investitori esteri come il fondo KKR. Ancora, a Enel e Poste la partita sulle presidenze è fortemente condizionata dalle pressioni di partito e da rapporti personali che trascendono la pura competenza tecnica.

Lo scontro su Consob e altri organismi di vigilanza

La designazione del presidente di Consob è diventata il simbolo dello scontro interno: la Lega ha tentato di sostenere candidature proprie, ma il veto di leader di altri partiti ha bloccato le procedure e aperto trattative tattiche. Tra i nomi circolati c’è stato quello del sottosegretario Federico Freni, fermato dopo un confronto in Consiglio dei ministri, con il rischio che scelte su organismi di vigilanza vengano barattate con presidenze e ruoli in altre autorità, come l’Antitrust.

Impatto sulla maggioranza e scenari futuri

Il dossier delle partecipate mette alla prova gli equilibri nella maggioranza e la capacità di Giorgia meloni di bilanciare scelte politiche, relazioni interne e necessità istituzionali. Le tensioni con figure come Ignazio La Russa e la vicenda di ministri e sottosegretari coinvolti in polemiche giudiziarie dimostrano quanto il tema delle nomine sia anche uno specchio delle divisioni interne. Inoltre nomi come Roberto Cingolani, Paolo Scaroni, Matteo Del Fante e altri saranno indicatori della linea che il governo intende seguire tra continuità manageriale e ricollocazioni politiche.

Cosa osservare nelle prossime settimane

Le prossime mosse saranno cruciali per capire se prevarranno criteri di merito o logiche di spartizione. Occorrerà monitorare gli esiti delle gare per presidenze e AD, l’evoluzione delle trattative tra i leader di maggioranza e le nomine nelle autorità di controllo. Il risultato influenzerà non solo la governance delle grandi imprese pubbliche ma anche le strategie italiane su energia, infrastrutture e difesa, rendendo il dossier delle nomine un nodo centrale per la politica economica del Paese.