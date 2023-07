Passeggero in aereo non gradisce il pasto servito: volo deviato

Contrattempo fuori dal comune per i passeggeri del volo che da Houston avrebbe dovuto portarli ad Amsterdam: il pilota è stato infatti costretto a deviare l’aereo su Chicago. Una manovra necessaria non a causa del maltempo o di un malfunzionamento, ma per la violenta reazione di un passeggero che non ha gradito il pasto servito a bordo.

“Non è quello che ho ordinato”, ha sbottato seccato l’uomo che viaggiava in business class. Il personale di bordo ha così tentato di spiegare che il pasto da lui scelto per cena non era disponibile, ma a quanto pare il passeggero è andato in escandescenze costringendo così il pilota ad atterrare in sicurezza nel primo aeroporto disponibile, quello di Chicago.

L’uomo scortato fuori dal velivolo dalle forze dell’ordine

A quel punto Le forze dell’ordine lo hanno scortato fuori dall’aereo. Il volo ha poi proseguito il suo itinerario per Amsterdam, dove è atterrato alle 12.30 ora locale con circa tre ore di ritardo.

I biglietti per volare business class hanno un prezzo molto elevato che raggiunge spesso alcune migliaia di euro. Per quelle cifre, i passeggeri business si aspettano un servizio impeccabile. Questo non giustifica la reazione spropositata dell’uomo, che adesso rischia una multa salatissima, fino a 37.000 dollari, insieme ad altre sanzioni che possono arrivare fino al bando di volo, temporaneo o permanente, con la stessa compagnia aerea.

Sempre più numerosi i passeggeri indisciplinati in aereo

I casi di passeggeri indisciplinati che rendono difficile il lavoro del personale di volo sono in aumento, specialmente negli Stati Uniti. Nel 2022, l’International Air Transport Association (Iata) ha registrato un aumento del 47% degli incidenti in volo, anche prima della partenza, causati dal comportamento di alcuni passeggeri.

Alcuni giorni fa, un aereo Sudcoreano è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un passeggero che aveva aperto la porta di emergenza durante il volo.