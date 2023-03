Nordcorea testa drone sottomarino che provoca tsunami radioattivi

Roma, 24 mar. (askanews) – La Corea del Nord ha testato un drone d’attacco nucleare sottomarino progettato per scatenare uno “tsunami radioattivo” che distruggerebbe le navi e i porti nemici, hanno dichiarato i media di Stato.

Durante le esercitazioni, che si sono svolte per tre giorni e di cui sono state fornite le immagini, l’esercito nordcoreano ha dispiegato e testato questo nuovo sistema, la cui missione è scatenare un’onda distruttiva “su super-scala”, ha comunicato l’agenzia di stampa nazionale.

L'”arma segreta” è stata messa in acqua al largo della provincia di South Hamgyon e ha fatto esplodere una testata di prova. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha “guidato” l’esercitazione e ha detto che dovrebbe servire come avvertimento per gli Stati Uniti e la Corea del Sud per “rendersi conto che la capacità di deterrenza bellica nucleare della Nordocorea viene rafforzata a gran velocità”.