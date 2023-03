Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha incontrato il presidente delle Camere Penali, Gian Domenico Caiazza, e ha esposto il cronoprogramma definitivo che il Governo seguirà per realizzare le varie tappe della riforma della giustizia.

Nordio sulla riforma della giustizia: “A giugno ddl su prescrizione e intercettazioni”

Il Governo “ha definitivamente approvato il cronoprogramma delle più urgenti riforme della giustizia penale da tempo annunciate al Parlamento”. Lo ha comunicato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al presidente delle Camere Penali, Gian Domenico Caiazza.

Secondo quanto riferito tramite una nota dell’Ucpi, Nordio e Caiazza hanno avuto un “lungo e cordiale incontro” nella mattinata di mercoledì 29 marzo.

Il cronoprogramma del Governo

Per quanto riguarda il cronoprogramma delle riforme della giustizia, il ministro in quota Fratelli d’Italia ha dichiarato: “Entro il mese di giugno emanerà uno o più disegni di legge inerenti alla revisione dei reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle fattispecie dell’abuso d’ufficio e del traffico di influenze illecite; della prescrizione; delle misure cautelari, con particolare riferimento alla collegialità delle decisioni; delle impugnazioni delle sentenze di assoluzione; delle intercettazioni, anche al fine di evitarne l’indebita pubblicazione; nonché interventi in materia di criminalità minorile”.