Massimiliano Varrese è un volto noto del mondo dello spettacolo, famoso come attore e personalità televisiva ha aumentato la propria notorietà con la partecipazione allo scorso Grande Fratello. Ha da poco annunciato di essere felicemente fidanzato, cerchiamo di scoprire chi è la sua dolce metà.

Massimiliano Varrese, tanti amori e spesso complicati

Massimiliano Varrese si è fatto apprezzare dal pubblico di Canale 5 per la partecipazione al Grande Fratello dove è andato oltre ad essere un attore ed ha mostrato quello che realmente al di fuori dal set, una persona in grado di emozionarsi e di mostrare apertamente le proprie fragilità.

Non ha mai parlato della sua situazione sentimentale svelando di avere avuto storie che sono terminate spesso non bene, di conseguenza ha preferito per diversi periodi stare da solo così da ritrovarsi, ora però la situazione sembra essere cambiata.

Ha mostrato sui social la nuova fidanzata

Varrese ha aspettato di trovare la serenità che tanto cercava prima di mostrare ai propri follower la nuova conquista, come riporta Caffeinamagazine.com lei è un volto conosciuto in tv.

Difatti la fidanzata di Varrese è Daiana Guspero, una ballerina professionista ed insegnante di tango argentino che è conosciuta nell’ambiente ma che non ha mai fatto capolino nel mondo del gossip.

L’attore ha fatto questo annuncio tramite un post su Instagram con una dedica speciale a cui sono seguiti commenti di fan e conoscenti dell’attore che si congratulano con la coppia.