Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, due gravi incidenti stradali hanno colpito la Sardegna: un’auto si è ribaltata sulla Statale 131 a Sestu, ferendo cinque persone, mentre un’altra vettura è uscita di strada sulla provinciale 23 a Senorbì, provocando un ricovero in codice rosso. I soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per estrarre i feriti e mettere in sicurezza le carreggiate.

Notte di paura sulla Statale 131 a Sestu: cinque persone coinvolte in un incidente

Come riportato dall’Unione Sarda, nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, intorno alle 2:30, un’auto con cinque persone a bordo si è ribaltata sulla Statale 131, al chilometro 10,900, nel territorio di Sestu, nei pressi della rivendita di Mondo Convenienza. Alla guida ci sarebbe stato un giovane, accompagnato da quattro donne, tutte rimaste ferite. L’automobile si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento, e sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa di Cagliari, che hanno estratto i cinque dall’abitacolo con l’aiuto del personale del 118, giunto con più ambulanze.

La squadra dei pompieri ha anche provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e la carreggiata, permettendo il ripristino della viabilità dopo alcune ore di blocco. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Notte di paura sulla Statale 131 a Sestu: le condizioni dei feriti

Tutti i coinvolti sono stati trasportati in ospedale: due di loro, in condizioni più critiche, sarebbero stati ricoverati in codice rosso al Ospedale Brotzu, mentre gli altri tre avrebbero riportato ferite e contusioni lievi. Fortunatamente, nessuno risulterebbe in pericolo di vita, anche se per i due pazienti più seri la prognosi resta ancora incerta. L’incidente ha provocato momentanee difficoltà al traffico sulla statale, con rallentamenti fino alla rimozione del veicolo.

Nelle stesse ore, un’altra grave fuoriuscita stradale si è verificata sulla provinciale 23 a Senorbì, dove un conducente di un’Audi è stato sbalzato fuori dalla vettura ed è stato trasportato in codice rosso al Brotzu, con condizioni ancora da valutare. Gli episodi evidenziano la necessità di prudenza sulle strade durante le ore notturne e il rapido intervento dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco.