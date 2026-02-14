Maltempo, è allerta arancione in quattro regioni: piogge, temporali e venti ...

Sarà un San Valentino all’insegna del maltempo sull’Italia, con la Protezione Civile che ha diramata un’allerta meteo arancione su quattro regioni. Ecco quali.

Maltempo, in arrivo il ciclone di San Valentino: piogge, temporali e venti di burrasca

Il giorno degli Innamorati sarà all’insegna del maltempo in gran parte d’Italia, con piogge, temporali e venti di burrasca, portati da una nuova perturbazione atlantica che già da ieri si sta abbattendo in particolare al Centro-Sud.

Anche al Nord-Ovest, nelle prime ore di oggi, piogge diffuse e cielo coperto. Il 2026 è iniziato davvero all’insegna del maltempo, per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione su quattro regioni, ecco quali.

Maltempo, è allerta arancione in quattro regioni: ecco quali

Per la giornata di oggi, 14 febbraio 2026, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione su quattro regioni, ovvero su parte di Emilia-Romagna, Lazio, Campania Sardegna, per rischio temporali e venti forti. E’ invece allerta gialla su Calabria, Toscana, Umbria e parte di Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha emesso un’ordinanza che vieta le attività ludico-ricreative o sportive nelle aree pubbliche e aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorici. In Campania l’allerta è anche per la giornata di domani, domenica 15 febbraio, tranne nelle zone dell’Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Sarà dunque un fine settimana di San Valentino all’insegna del maltempo un pò su tutta la nostra penisola. Da domani però il meteo dovrebbe piano piano migliorare, specie al Nord.