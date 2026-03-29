Nuova legge elettorale: quattro relatori, molti nodi e il referendum che cambia il quadro

Il percorso parlamentare della nuova legge elettorale prende il via in commissione Affari costituzionali con un quadro politico segnato dall’esito del referendum sulla giustizia. Il testo depositato dal centrodestra sarà incardinato accompagnato da altre otto proposte, e l’avvio formale è previsto dopo le consultazioni iniziali: secondo le fonti il calendario vede tra le date indicate quella del 31 marzo, mentre il dibattito rimane aperto e sensibile al messaggio arrivato dalle urne il 28 marzo 2026. In questo contesto, la maggioranza ha scelto di nominare quattro relatori — uno per ciascuna forza — come segnale di equilibri interni e di volontà di mediazione.

Quattro relatori e un avvio concertato

La scelta dei relatori — Nazario Pagano (presidente della commissione), Angelo Rossi, Igor Iezzi e Alessandro Colucci — intende evitare decisioni imposte a maggioranza e favorire invece un lavoro collegiale. È probabile che il primo step consista in una fase di audizioni pubbliche, strumento usato per i provvedimenti più rilevanti, che servirà a definire un testo base e a valutare le questioni tecniche e costituzionali. Fonti di maggioranza assicurano che il testo non sarà blindato e che la trattazione terrà conto delle osservazioni provenienti anche dall’opposizione.

Nodi politici: premio, ballottaggio e liste

Tra gli aspetti destinati a suscitare il confronto più duro figurano il premio di maggioranza, il ballottaggio e le liste bloccate. Il disegno depositato a febbraio prevede un meccanismo che assegnerebbe un premio a chi oltrepassa una soglia di consenso, ma nella maggioranza emergono proposte di limatura: ad esempio l’ipotesi di un premio variabile che non superi il 55% dei seggi, su modello regionale, avanzata per evitare che la maggioranza risultante abbia un’autonomia eccessiva nelle scelte istituzionali. Sul ballottaggio persistono riserve soprattutto da Forza Italia e Lega, mentre Fratelli d’Italia spinge per modifiche che introducano preferenze o meccanismi più favorevoli ai propri obiettivi politici.

Implicazioni costituzionali e limiti

Un ulteriore elemento di cautela deriva dai richiami della Corte Costituzionale: sentenze e principi precedenti pongono limiti su come possono essere costruiti il premio e le regole di voto. Il presidente della Corte ha ricordato che ci sono principi consolidati sulla materia che dovranno fare da riferimento. Per questo motivo il lavoro in commissione non sarà solo politico ma anche tecnico, con possibili osservazioni su compatibilità e conformità costituzionale, soprattutto se si dovesse profilare un premio che porti a percentuali superiori al 55% dei seggi.

Strategie e rapporti nella maggioranza

Il risultato referendario ha ridisegnato i rapporti interni alla coalizione: Fratelli d’Italia mantiene la volontà di procedere, mentre la Lega manifesta preoccupazioni su come il passaggio a un sistema più proporzionale potrebbe influire sui collegi del Nord. Dietro le quinte, si discute anche della distribuzione dei collegi uninominali e delle pretese di rappresentanza emerse nel 2026, con Fratelli d’Italia che già avverte gli alleati di non poter reclamare le stesse condizioni. Parallelamente, il Partito democratico e altre forze di opposizione mantengono una posizione di chiusura, rendendo però necessario il confronto per evitare scelte impopolari dopo il forte segnale espresso dagli elettori sul voto referendario.

Modifiche possibili e calendario

La prospettiva più probabile è quella di un testo che uscirà dall’esame della commissione diverso da quello inizialmente depositato: il periodo delle audizioni potrebbe servire anche a far sedimentare lo scontro referendario e a creare le condizioni per aperture mirate. Nei prossimi passaggi saranno valutate sostituzioni e nomine in commissione (si parla di deputati come Giovanni Donzelli e di possibili ingressi al posto di altri rappresentanti), oltre a emendamenti mirati su premio, liste e ballottaggio. In ogni caso, la volontà dichiarata dai promotori è di procedere, pur con l’obbligo di trovare almeno un punto minimo di intesa interna e, se possibile, un dialogo limitato con l’opposizione.

Il dibattito parlamentare sulla riforma elettorale si presenta quindi come una partita a più livelli: tecnico, per la verifica di costituzionalità; politico, per la gestione degli equilibri nella maggioranza e con le opposizioni; e strategico, per il disegno dei collegi e degli strumenti che determineranno le prossime competizioni elettorali. I prossimi appuntamenti in commissione saranno utili per misurare la reale possibilità di convergenze e per definire un calendario che, tra audizioni e modifiche, potrà richiedere settimane prima di arrivare a un testo condiviso.