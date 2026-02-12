Nuove regole sull'immigrazione in Italia: cosa c'è da sapere

Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato un disegno di legge che ridefinisce le norme sull’immigrazione in Italia, dando il via a misure più restrittive. Questa iniziativa si inserisce nel contesto del pacchetto sicurezza e mira a implementare il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.

Principali misure del disegno di legge

Il nuovo disegno di legge è composto da 17 articoli e include il cosiddetto blocco navale, che prevede restrizioni all’accesso alle acque territoriali italiane in caso di minacce gravi per la sicurezza nazionale.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato che la legge permette di impedire l’attraversamento delle acque territoriali in situazioni di emergenza e di trasferire i migranti verso Paesi terzi, in accordo con le normative europee.

Dettagli sul blocco navale

Il blocco navale può essere attuato per un periodo iniziale di 30 giorni, prorogabile fino a sei mesi, e si applica in caso di pressione migratoria eccezionale o rischi terroristici. Le imbarcazioni che violano il divieto possono incorrere in sanzioni che variano da 10.000 a 50.000 euro e, in caso di violazioni ripetute, è prevista la confisca della nave.

Condizioni per la protezione speciale

Il disegno di legge prevede anche requisiti più severi per ottenere la protezione speciale. I richiedenti dovranno dimostrare un periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni, possedere una conoscenza della lingua italiana certificata e dimostrare di avere un alloggio idoneo e risorse finanziarie sufficienti. Queste misure mirano a rendere più rigoroso il processo di concessione della protezione internazionale.

Espulsioni e reati

Inoltre, il numero di reati che possono portare all’espulsione di un migrante è stato ampliato. Ora, il giudice avrà la facoltà di disporre l’allontanamento per reati gravi, come la violenza contro i pubblici ufficiali e la partecipazione a rivolte nei centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr).

Reazioni e criticità

Queste nuove misure hanno suscitato forti reazioni da parte di organizzazioni non governative e politici di opposizione. Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ha espresso preoccupazione per la possibile limitazione dei poteri ispettivi dei parlamentari all’interno dei centri di permanenza. Le ONG, come Sea-Watch, hanno denunciato che trattare i migranti come una minaccia alla sicurezza è un atto di disumanità, criticando la decisione di rimandare i migranti nei Paesi da cui fuggono.

Il futuro della legislazione sull’immigrazione

Il disegno di legge, ora in attesa di approvazione parlamentare, rappresenta un cambiamento significativo nella gestione dei flussi migratori in Italia. Con il nuovo sistema, si prevede una maggiore severità nell’assegnazione della protezione internazionale e un rafforzamento delle misure di controllo alle frontiere. La situazione futura dipenderà dalla risposta delle istituzioni e dall’effettiva implementazione delle nuove normative.