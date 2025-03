Il contesto del delitto di Garlasco

La morte di Chiara Poggi, avvenuta nel 2007 a Garlasco, ha segnato un capitolo oscuro della cronaca italiana. La giovane, brutalmente assassinata, ha visto il suo caso diventare un simbolo di ingiustizia e di ricerca della verità. Alberto Stasi, condannato per il delitto, ha sempre proclamato la sua innocenza, alimentando un dibattito che ha coinvolto media e opinione pubblica. A distanza di diciotto anni, la vicenda si arricchisce di nuovi sviluppi, con l’emergere di un nuovo indagato.

Il nuovo indagato: Andrea Sempio

Secondo quanto riportato dal Tg1, un avviso di garanzia è stato notificato ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. Sempio, che all’epoca dei fatti aveva solo 19 anni, era già stato oggetto di indagini tra il 2016 e il 2017, quando i legali di Stasi avevano sollecitato un’analisi del Dna trovato sotto le unghie della vittima. Le accuse iniziali erano state archiviate dalla procura di Pavia, ma ora, grazie a nuove tecnologie e metodi di analisi del Dna, le indagini sono state riaperte.

Le nuove tecnologie e le implicazioni legali

La riapertura del caso è stata possibile grazie all’applicazione di tecniche avanzate di analisi del Dna, che hanno permesso di ottenere risultati più precisi e affidabili. L’avviso di garanzia nei confronti di Sempio lo accusa di omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi. Questo sviluppo non solo riaccende le speranze di giustizia per la famiglia Poggi, ma solleva anche interrogativi sulla validità delle precedenti indagini e sulla possibilità di un errore giudiziario. La comunità locale e i sostenitori della giustizia attendono con ansia ulteriori aggiornamenti su questa intricata vicenda.