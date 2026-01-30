Nuove scoperte sul caso Chiara Poggi: consulenza sull'omicidio di Garlasco

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, continua a far discutere. Recenti sviluppi hanno portato alla luce una nuova consulenza tecnica commissionata dalla famiglia della vittima, che si propone di chiarire alcuni aspetti controversi legati all’omicidio. In particolare, l’attenzione si concentra sulla camminata del presunto assassino e sul contatto con il sangue rinvenuto sulla scena del crimine.

Il contesto del delitto di Garlasco

Chiara Poggi, una giovane di 26 anni, fu trovata senza vita nella sua abitazione a Garlasco, in provincia di Pavia. La dinamica dell’omicidio ha destato grande interesse mediatico e ha sollevato numerosi interrogativi. L’assassino, identificato in Alberto Stasi, è stato condannato dopo un lungo iter processuale, ma ha sempre dichiarato la sua innocenza. La nuova consulenza, realizzata da esperti incaricati dalla famiglia Poggi, intende fornire nuove evidenze sul caso e sfidare le conclusioni di perizie precedenti.

La consulenza tecnica e il suo obiettivo

I consulenti hanno creato una ricostruzione digitale in 3D della scena del crimine, sovrapponendo l’immagine della pozza di sangue al percorso di Alberto Stasi, come ricostruito durante il processo. Questo approccio innovativo mira a dimostrare che era impossibile evitare di calpestare il sangue presente sul gradino della scala che conduce al seminterrato, dove fu trovato il corpo di Chiara.

Le perizie precedenti e il loro impatto

Nel corso del processo, diverse perizie hanno analizzato la possibilità che Stasi potesse entrare e uscire dalla casa senza sporcarsi di sangue. Una delle prime analisi, condotta nel 2008 dal professor Piero Boccardo, aveva indicato una probabilità di 0,6% per non calpestare le tracce ematiche in prossimità della porta che conduceva al seminterrato. Tuttavia, nuove indagini hanno messo in discussione questi risultati.

Nuove simulazioni e risultati

Le prime simulazioni video effettuate dai consulenti della famiglia Poggi suggeriscono che, seguendo i movimenti ricostruiti, sarebbe impossibile non entrare in contatto con il sangue presente. Questo aspetto è cruciale, poiché può influenzare significativamente la valutazione del comportamento di Stasi nel momento del ritrovamento del corpo.

Le implicazioni legali e il futuro del caso

La consulenza attuale potrebbe avere ripercussioni sul processo legale in corso, soprattutto se venisse accettata come prova in un eventuale nuovo processo. Gli avvocati della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, stanno considerando di presentare questa nuova analisi al tribunale, con l’obiettivo di riaprire il caso e ottenere giustizia per Chiara.

In un contesto di continua evoluzione, il Garante della Privacy ha anche richiamato i media a un comportamento più rispettoso verso la famiglia della vittima, sottolineando l’importanza di trattare queste delicate questioni con la necessaria sensibilità. La pubblicazione di dettagli e immagini non pertinenti potrebbe ledere la dignità delle persone coinvolte.

Il caso di Chiara Poggi, intriso di mistero e controversie, continua a suscitare interesse e a richiamare l’attenzione sul sistema giudiziario italiano. Con l’emergere di nuove evidenze, il futuro del caso potrebbe prendere direzioni inaspettate, portando a una revisione della giustizia per una giovane vita spezzata.