Come ogni anno oggi, 4 novembre, si celebra la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Questo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Festa nazionale del 4 novembre, Mattarella: “Riconoscenza per chi fece l’Italia libera”

Oggi, 4 novembre, si celebra la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Questa mattina, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto un messaggio a ministro della Difesa, Guido Crosetto: “il 4 novembre segna la data in cui l’armistizio di Villa Giusti pose termine alla Guerra mondiale che aveva insanguinato l’Europa, col coronamento del sogno risorgimentale dell’unità d’Italia.

La giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che oggi celebriamo è momento di ricordo e di espressine della riconoscenza del Paese per quanto i cittadini in uniforme fecero, combattendo per fare l’Italia una Nazione indipendente e libera, ispirata a valori democratici e di pace.”

Festa nazionale del 4 novembre, Sergio Mattarella: “Creare forza di Difesa Europea”

Nel messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della festa del 4 novembre, ovvero la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scrive anche: “oggi nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo, interpellando la cornice di sicurezza costruita nel dopoguerra e le istituzioni poste a suo presidio. Il pericolo di allargamento del sanguinoso conflitto scatenato dall’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa impone grande attenzione e un impegnativo sforzo di adattamento dello strumento militare, per la creazione di una comune forza di difesa europea che, in stretta cooperazione con l’Alleanza Atlantica, sia strumento di sicurezza per l’Italia e per l’Europa.”