Dettagli e date dei test IT alert 2024 in elenco. Lombardia e Friuli-Venezia Giulia saranno le zone coinvolti da una serie di test mirati per il sistema di allarme pubblico IT-alert

Dal 25 giugno al 3 luglio 2024, le regioni Lombardia e Friuli-Venezia Giulia ospiteranno una serie di test per verificare l’efficacia del sistema di allarme pubblico IT-alert in situazioni di incidenti industriali rilevanti e collasso di grandi dighe.

Nuovi Test IT-Alert 2024: date e dove verranno effettuati

Sebbene il sistema sia operativo per questi rischi dal febbraio 2024, è cruciale eseguire controlli regolari per migliorarlo e mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica. Durante i test, i residenti delle aree coinvolte potrebbero ricevere messaggi di prova sui loro dispositivi mobili contenenti la parola “TEST” per indicare che si tratta di una simulazione.

Nei prossimi giorni ecco date e aree coinvolte: 25 giugno 2024 Lombardia – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE, 26 giugno 2024 Friuli-Venezia Giulia – COLLASSO DIGA, Provincia Autonoma di Trento – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE (rinviato a data da definire), 27 giugno 2024 Lombardia – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE, 3 luglio 2024 Lombardia – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE.

Gli incidenti industriali rilevanti si riferiscono a eventi di grande entità come emissioni, incendi o esplosioni in stabilimenti a rischio, che possono rappresentare pericoli significativi per la salute e l’ambiente. In caso di un vero incidente, i cittadini riceveranno un messaggio IT-alert con istruzioni precise.

IT-alert, in arrivo nuovi test 2024: date e dove verranno effettuati

Analogamente, il collasso di una grande diga può portare a inondazioni improvvise nelle aree a valle, con messaggi di avviso specifici per la popolazione.

Durante i test, i cittadini sono invitati a partecipare attivamente per migliorare il sistema, anche se non ricevono notifiche dirette, attraverso questionari e feedback. Questa partecipazione aiuta a perfezionare le risposte di emergenza e a aumentare la consapevolezza collettiva sui rischi e sulle procedure di sicurezza da seguire.