Il caso di Serena Mollicone: una storia di attesa e speranza

Il delitto di Serena Mollicone, avvenuto nel 2001 ad Arce, continua a far discutere e a suscitare emozioni forti. La studentessa di 18 anni fu trovata senza vita nel bosco di Fontecupa, dopo essere scomparsa in circostanze misteriose. La sua morte ha segnato profondamente la comunità locale e la sua famiglia, che da oltre due decenni attende giustizia. Recentemente, la Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il caso, accogliendo l’istanza della Procura generale della Corte d’Appello di Roma. Questo nuovo processo di appello rappresenta una luce di speranza per chi ha sempre creduto nella verità e nella giustizia.

Le accuse e le assoluzioni: un percorso tortuoso

Franco Mottola, ex comandante dei carabinieri, insieme alla moglie Anna Maria e al figlio Marco, erano stati accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Tuttavia, nel 2021, erano stati assolti, una decisione che aveva suscitato indignazione e incredulità tra i familiari di Serena e l’opinione pubblica. La Procura ha quindi deciso di fare appello, ritenendo che ci fossero elementi sufficienti per rivedere la sentenza. La Cassazione, accogliendo questa richiesta, ha aperto la strada a un nuovo capitolo di questo drammatico caso, che ha visto la famiglia di Serena lottare incessantemente per ottenere giustizia.

Le parole della sorella: un messaggio di speranza

Consuelo, sorella di Serena, ha espresso il suo pensiero in merito alla decisione della Cassazione: “Il mio pensiero va a mia sorella che non rivedrò più nella mia vita così come mio padre. Noi confidiamo nella giustizia che attendiamo da 24 anni. Da oggi abbiamo speranza”. Queste parole racchiudono il dolore e la determinazione di una famiglia che non si è mai arresa. La speranza di ottenere giustizia per Serena è un sentimento condiviso da molti, che seguono con attenzione gli sviluppi del caso. La riapertura del processo di appello rappresenta un’opportunità per fare luce su una vicenda che ha segnato la storia di Arce e ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi ha conosciuto Serena.