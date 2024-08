Il nuovo progetto di Barbara D’Urso fa molto discutere. Per anni è stata la regina incontrastata di Canale 5, con programmi che andavano in onda in ogni fascia oraria, adesso il canale Nove l’attende, secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe anche un programma già in previsione.

Le ultime indiscrezioni su Barbara D’Urso

Ci sarebbe in cantiere un clamoroso progetto per Barbara D’Urso, questo secondo le ultime indiscrezioni, che la vogliono al timone di un nuovo programma sul Nove.

Già da tempo in realtà si vocifera del suo approdo sul canale, ora però le voci si fanno più concrete. Stando a ciò che afferma la casa di produzione Fremantle, la D’Urso avrebbe contattato gli autori e gli inviati del suo storico Pomeriggio Cinque, per un novo show che appunto si chiamerà Pomeriggio Nove, però è arrivata una smentita: cosa c’è di vero?

Escluse Mediaset, Rai e La7, la conduttrice si appresta a tornare ma non è chiaro in quale modo. Quasi certamente sarà sul Nove, canale che ha accolto altri big negli ultimi tempi, ma veramente c’è già un progetto in merito?

Discovery smentisce sul nuovo programma di Barbara D’Urso

Subito è arrivata la smentita da parte di Discovery ma in realtà c’è da dire che le telefonate fra Fremantle e gli autori ci sarebbero state sul serio.

Dato questo clamore mediatico, c’è il rischio che il progetto naufraghi prima di iniziare e che per vedere Barbarella in tv, ci voglia ancora del tempo.

Quel che è certo è che ci sarà da chiarire le indiscrezioni sul futuro della conduttrice napoletana, prima della partenza della nuova stagione tv.