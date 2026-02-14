Nuovo round a Ginevra: Medinsky guida la delegazione russa e Kiev chiede una tregua per le elezioni

Vertice di Ginevra: chi c’è, di cosa si parlerà, quando e dove Il nuovo round di colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti è fissato per il 17–18 febbraio a Ginevra. L’obiettivo ufficiale è cercare un accordo che possa reggere nel tempo, ma l’atmosfera attorno all’appuntamento resta tesa: segnali contraddittori sul terreno e manovre politiche rendono il confronto imprevedibile.

Chi rappresenta le parti e quale segnale politico inviano La delegazione russa sarà guidata da Vladimir Medinsky, una scelta che molti osservatori interpretano come indizio di una linea più intransigente di Mosca. Per Kiev, invece, a Ginevra arriveranno esponenti di alto profilo — tra cui il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Rustem Umerov e il capo del gabinetto presidenziale Kyrylo Budanov — a sottolineare l’intento di tenere il negoziato su un piano politico e strategico.

Perché il ritorno di Medinsky conta Medinsky torna al tavolo con una storia già nota: in incontri precedenti, come quelli a Homel, è stato visto come interlocutore poco incline al compromesso. I media ucraini e alcune fonti diplomatiche hanno descritto la sua presenza come un segnale del Cremlino di voler mantenere una posizione dura. Questo solleva due questioni pratiche: rende più complicata la possibilità di concessioni ampie e costringerà le delegazioni avverse a ricalibrare le proprie strategie.

Precedenti che pesano sulle aspettative Negli scambi di Istanbul erano emerse posizioni russe particolarmente rigide, secondo fonti ucraine, mentre alcuni interventi attribuiti a rappresentanti russi indicavano la volontà di proseguire il confronto anche a lungo termine. Washington e altri partner occidentali avevano allora espresso la preferenza di contenere il ruolo dei cosiddetti “falchi” nel processo negoziale, nella speranza di favorire canali più pragmatici.

La composizione ucraina e lo scenario operativo La presenza a Ginevra di figure come Umerov e Budanov segnala che Kiev intende trattare i dossier sensibili con piena autorità politica. Sul piano operativo, tuttavia, la delegazione dovrà muoversi in un quadro complesso: rapporti e analisi indicano che alcuni interlocutori russi oggi sono meno propensi al compromesso rispetto ai round guidati da altri negoziatori, aumentando la probabilità di colloqui duri e prolungati.

Il ruolo degli osservatori esterni Gli Stati Uniti e altre capitali rimangono attori chiave nel sostenere e orientare il processo. Washington svolge una funzione mediatrice e ha cercato di limitare l’influenza dei membri più intransigenti della delegazione russa, proponendo soluzioni pratiche per far avanzare il negoziato. La presenza e la pressione di attori esterni incideranno sulla capacità delle parti di avanzare su punti concreti.

L’iniziativa statunitense e la reazione russa Tra le proposte circolate figura un piano in 20 punti elaborato congiuntamente da Washington e Kiev. Mosca ha reagito con scetticismo: il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha bollato le ultime versioni come tentativi di sovrapporre nuove condizioni a intese passate, richiamando invece precedenti appuntamenti come riferimento più coerente. La concreta traduzione delle iniziative multilaterali in accordi dipenderà molto dalla volontà delle delegazioni di negoziare questioni davvero sensibili.

Pressioni, tempi politici e le elezioni Il dialogo diplomatico si intreccia con valutazioni politiche interne. Da Washington arrivano sollecitazioni affinché Kiev consideri aperture negoziali; persino il presidente Donald Trump ha invitato a muoversi rapidamente, sostenendo che la Russia potrebbe essere disposta a chiudere un accordo. Nella leadership ucraina si valutano possibili concessioni in cambio di garanzie concrete, in particolare misure verificabili per un cessate il fuoco.

La proposta di Zelensky sulle elezioni Il presidente ucraino ha collegato l’eventuale indizione di elezioni a prerequisiti militari e diplomatici: in sostanza, propone una tregua di due-tre mesi come condizione per avviare il processo elettorale. L’idea è creare uno spazio di sicurezza, assistito da intermediari internazionali, che permetta consultazioni libere e credibili sul territorio. Si tratta di una leva negoziale che mette insieme esigenze interne ed equilibri del confronto esterno; resta però da vedere se e come le controparti accetteranno questa cornice e in quali tempi la transformaranno in misure pratiche.

Cosa osservare a Ginevra I punti chiave da seguire nei prossimi giorni sono: la composizione e i ruoli all’interno delle delegazioni, l’atteggiamento negoziale di Mosca (soprattutto con la presenza di Medinsky), la capacità degli Stati Uniti e di altri partner di indirizzare il processo, e la concretezza delle garanzie proposte da Kiev. Da questi elementi dipenderà se l’incontro produrrà intese tangibili oppure allargherà il divario tra le parti. In gioco restano scelte militari e opzioni diplomatiche, oltre alla definizione di un calendario che consenta eventualmente lo svolgimento di elezioni senza mettere a rischio la sicurezza civile.