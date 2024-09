Ofelia Passaponti, la Miss Italia, dichiara: «Mi laureerò in aprile, non appartengo al mondo della mondanità. Questo è il modo in cui trascorro il mio tempo libero».

Ofelia Passaponti, la Miss Italia, dichiara: «Mi laureerò in aprile, non ap...

Ofelia Passaponti, la Miss Italia, dichiara: «Mi laureerò in aprile, non ap...

Ofelia Passaponti, originaria di Siena e studentessa di Scienze della Comunicazione, è la nuova Miss Italia. Martina Colombari, presidente di giuria della 85a edizione, le ha conferito l’incoronazione a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. La 24enne senese ha iniziato a inviare la sua candidatura per il concorso dal 2018, ma non si è presentata alla prima selezione. “Volevo prima completare i miei studi e forse non ero ancora pronta”, ha rivelato.

Nel corso di un’intervista al Corriere, Ofelia ha parlato delle sue emozioni dopo aver vinto il titolo di Miss Italia e dei suoi futuri piani che includono la sua laurea in Scienze della comunicazione. “Mi resta un esame di sociologia, ma mi laureerò entro aprile”, ha condiviso.

Interrogata su cosa rappresenti la bellezza per lei in qualità di vincitrice di un concorso di bellezza, ha risposto sottolineando che la bellezza non è solo un aspetto esteriore ma una combinazione di intelligenza, determinazione e cuore. Inoltre ha espresso la sua gratitudine verso la sua famiglia per il loro sostegno nel perseguire questo percorso: ha ringraziato la madre Paola Piomboni, professore universitaria a Siena, il padre Alessandro Passaponti, geometra e allenatore di pallavolo, e la sorella maggiore Sofia, biologa.

La giovane di 24 anni, una delle più adulte tra le 219 partecipanti, descrive la sua partecipazione a Miss Italia come un periodo di crescita personale: «Ho avuto l’opportunità di conoscere donne eccezionali, come Valeria Sechi, madre di cinque figli, che ha intrapreso la carriera di modella a 50 anni per mostrare come la bellezza sia indipendente dall’età e dai canoni di perfezione. A soli 24 anni, ho già realizzato molto nella mia vita. Spesso, non siamo consapevoli della fortuna che abbiamo».

Passaponti prevede di completare i suoi studi universitari ad aprile e ambisce a una carriera nella recitazione. Dedica tre giorni a settimana all’attività di pallavolo e condivide l’amore per lo sport con il suo fidanzato Federico Casoni, giocatore di basket in serie B1 con il Basket Ravenna: «Non frequento la vita notturna, ho poche ma intimi amicizie che seleziono attentamente.