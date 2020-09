Come mangiare sano e dimagrire senza rischi

Scopriamo insieme come mangiare sano per restare in forma e in salute. Se pensate che non sia semplice, vi sbagliate di grosso e vediamo perché.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come mangiare sano per perdere peso senza compromettere lo stato di benessere psicofisico del proprio organismo. L’alimentazione corretta, infatti, è il punto di partenza per una vita sana e all’insegna della salute, sia fisica che mentale. Scopriamo, dunque, come fare.

Come mangiare sano

L’alimentazione sana è l’unica arma a disposizione per una vita sana e all’insegna del benessere psicofisico. Non è infatti un caso che gli studi scientifici condotti nel settore confermano che proprio l’alimentazione corretta aiuti ad abbassare, fino all’80%, il rischio di malattie cardiache ed ictus che, se non letali, possono compromettere seriamente la qualità di vita del soggetto che è stato colpito.

Oltre a prevenire malattie cardiache e ictus, l’alimentazione sana favorisce:

la riduzione dei livelli di colesterolo nel sangue

nel sangue la riduzione della pressione sanguigna

la riduzione dei livelli di glicemia nel sangue

nel sangue il mantenimento del peso forma ottimale

Se il vostro stile di vita, da questo punto di vista, non si direbbe sano, non temete perché non sempre tutto è perduto. Piccoli cambiamenti quotidiani o settimanali possono davvero fare la differenza nel giro di pochissime settimane.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come mangiare sano e perdere peso naturalmente, senza compromettere lo stato di salute complessivo del proprio organismo.

Come mangiare sano: consigli

Mangiare sano non vuol dire mettersi a dieta, soprattutto se si considera che la maggior parte delle diete sono rigorose, pertanto, costringono chi le segue, non solo a rinunciare agli alimenti che amano e che li fanno sentire bene, ma anche a privarsi di alimenti che sono essenziali affinché il proprio organismo continui a funzionare correttamente.

Seguono alcuni consigli su come mangiare sano allo scopo di perdere peso, restare in forma e non compromettere lo stato di salute complessivo del proprio organismo.

Frutta e verdura. Scegliere alimenti variegati ma, in modo particolare, focalizzarsi su quelli di colore arancione, rosso e verde scuro. Dunque, sì a patate dolci, broccoli, verdure verdi scuro e pomodori. Più variegato sarà il vostro piatto, più sicuri sarete di assimilare quotidianamente le varie tipologie di vitamine presenti negli alimenti. Per quanto riguarda la frutta, questa può essere consumata lontano dai pasti principali, persino come spuntino pomeridiano o di metà giornata, consumata al naturale o come frullato, preparato in casa e privo di zuccheri.

Cereali e cereali integrali. I secondi dovrebbero essere consumati in quantità superiore ai primi. Ad esempio, potreste sostituire il pane bianco con il pane integrale e via così dicendo anche per gli altri alimenti.

Latte, latticini e derivati. In questo caso, dai prodotti grassi potreste passare a quelli magri. In particolare, il latte magro, esattamente come quello grasso, contiene la stessa quantità di calcio e altri nutrienti essenziali, ma contiene meno calorie e grassi saturi. Di conseguenza, nel passaggio, probabilmente, perdere poco, ma guadagnerete molto di più in salute.

Infine, si consiglia di limitare il consumo degli zuccheri, ad esempio, nel caffè, ma anche il consumo di torte ed altre tipologie di dolce. Lo stesso discorso vale per le bevande zuccherate, alcoliche o gassose. Ricordate di bere sempre molta acqua nel corso della giornata, per perdere peso, liquidi e contrastare gli effetti dannosi della ritenzione idrica.



